Azez'deki deki terör saldırısı

Suriye'nin Azez ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un şehadet haberi Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve askeri yetkililer, Azez'de şehit olan Kurt'un (23), baba ocağı olan Yeşil Mahalle Fethibey Caddesindeki evine geldi. Bulacak ve beraberindekiler, aileye şehadet haberini verdi.

Eve Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurt'un naaşının, yarın düzenlenecek törenin ardından Dörtyol Çamlık mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

