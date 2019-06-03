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Azez’deki patlamada yaralananlar Kilis’e getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 00:12 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez’de namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan durumu ağır olanlar Kilis’e sevk edildi.Halep’in Azez ilçesi merkezinde namaz çıkışında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.

Azez’deki patlamada yaralananlar Kilis’e getirildi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez’de namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan durumu ağır olanlar Kilis’e sevk edildi.
Halep’in Azez ilçesi merkezinde namaz çıkışında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, 9’u ağır 29 kişi ise yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Azez’deki en yakın sağlık merkezlerine götürdü. Durumu ağır olan 9 kişi ise Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

Azez’deki patlamada yaralananlar Kilis’e getirildi

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