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Azez'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 00:40 | Son Güncelleme

Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesindeki bombalı terör saldırısında yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirildi

KİLİS (AA) - Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de teravih namazı çıkışında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Azez Kilis patlama Suriye

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