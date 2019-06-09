Azez'deki terör saldırısı

Suriye'nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt'un naaşı Hatay'a getirildi.
Gaziantep'ten askeri helikopterle Osmaniye'ye götürülen şehit Kurt'un cenazesi, buradan da kara yoluyla Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi.
39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı tören mangasının karşıladığı şehidin naaşı, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kurt'un naaşının, yarın düzenlenecek törenin ardından Dörtyol Çamlık mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
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