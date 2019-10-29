Azez'deki terör saldırısını ağabeyini kurtarmak için yapmış

İfadesinde, kardeşini kurtarmak için terör örgütüyle çalışmaya başladığını anlatan A.A, bunun için çeşitli eğitimler aldığını dile getirerek, "Münbiç'te PKK'ya istihbaratçı olarak çalışan tanıdığım Beşar el Berhuş ve eşi Afife'yle hapiste olan ağabeyimi çıkarmak için konuştum. Beşar, beni 1 hafta sonra arayarak örgütün üyesi olan Adnan ebu Reşit adlı birinin benimle görüşmek istediğini söyledi. Adnan ebu Reşit ile Münbiç'te bulunan karargahta görüştüm. Bana ağabeyimi kurtarmam için 'Esed'in ordusundan ve Milli Suriye Ordusundan bize istihbarat sağlamanı istiyoruz' dedi. Bir buçuk ay boyunca kardeşim için Adnan ebu Reşit ile sürekli telefonla görüştüm." şeklinde ifade verdi.

A.A, ifadesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın elinde esir tutulan ağabeyini kurtarmak için örgüt tarafından böyle bir saldırı yapmaya zorlandığını iddia etti.

Beşar ile Münbiç'teki kendisine ait olan eski fırınında tekrar görüştüğünü ve Beşar'ın, kardeşini kurtarmak istiyorsa bombalı motosikleti Fırat Kalkanı bölgesine bırakmasını istediğini belirten A.A, şunları kaydetti:

"Ağabeyimi kurtarmak için mecburen isteklerini kabul ettim. 4 gün sonra bombalı motosikleti bana getirdiler. Beşar benimle birlikte Sacur nehrinin oraya kadar geldi. Oraya ulaştığımızda 2 bombalı motosiklet daha vardı. Orada beni Fırat Kalkanı bölgesine geçirecek bir adam vardı. Orada duran motosikletlerden bir tanesi benden önce Fırat Kalkanı bölgesine girdi. İkinci motosiklet de sürücüsünün kimliği olmadığı için geri döndü. Bana Azez'de bir kavşağa bombalı motosikleti bırakmamı söylediler. Ben de 15-20 dakika sonra Fırat Kalkanı bölgesine girdim ve bombalı motosikleti istenen yere bıraktım."

A.A, Fırat Kalkanı bölgesine girmeden önce Reşit'in kendisine bombalı motosikleti, Azez'de kavşağa bıraktıktan sonra yemek yemesi ve araba kiralayıp Bab'a dönmesi için 250 lira verdiğini ancak araç kiraladıktan sonra Bab yolunda güvenlik güçlerinin çevirmesinde yakalandığını bildirdi.

