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Azez'deki üs bölgesine havanlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:43 | Son Güncelleme

Saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in ailesine şehadet haberi verildi

BİLECİK (AA) - Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, şehit Bilgen'in 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine giderek, şehadet haberini anne Nezahat Bilgen'e verdi.

Haberi duyan Bilgen'in yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi.

Babasının İstanbul'da olduğu öğrenilen şehidin evinin önüne Türk bayrakları asıldı.

Bilgen'in cenazesi, yarın Bozüyük Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

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