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Azez'deki üs bölgesine havanlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 22:52 | Son Güncelleme

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in Eskişehir'e ulaşan naaşı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine askeri törenle uğurlandı

ESKİŞEHİR/BİLECİK (AA) - Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in Eskişehir'e ulaşan naaşı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine askeri törenle uğurlandı.

Havayoluyla Eskişehir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında askeri törenle karşılandı.

Karşılama törenine, şehit Bilgen'in ailesi ve yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen, askeri erkan katıldı.

Şehit Bilgen'in naaşı, buradaki törenin ardından ambulansa konularak Bilecik'in Bozüyük ilçesine uğurlandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine getirilen şehit Bilgen'in cenazesi, burada Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İlçe Kaymakam Hasan Yaman, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve diğer ilgililerle çok sayıda vatandaş karşıladı.

Bilgen'in naaşı, hastanenin morguna kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Salihli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Bozüyük'ün 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesi, yarın öğle vaktinde Osmanlı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bozüyük Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

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Azez'deki üs bölgesine havanlı saldırı Bilecik

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