"Azgındım" açıklamasıyla gündem olan Kim Kardashian son pozlarıyla olay oldu

Reality show yıldızı Kim Kardashian yıllar önce Ray J ile cinsel ilişkiye girdiği görüntüleri kasede çekmişti. Kardashian o görüntüler hakkında yeni bir yorum yaparak gündeme geldi.

Kardashian'ın Kourtney Kardashian’ın kendisine neden böyle bir video çekimi fikrine onay verdiğini sorması üzerine, “Çünkü azgındım ve öyle hissettim” cevabını vermesi yeniden gündem olmuştu.

Kardashian, yatak odası videosu hakkında konuşmasının, durumun üstesinden gelmesine yardım ettiğini söyledi. Bu açıklamadan sonra ise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Yeni makyaj ürünlerini tanıtmak için ten rengi iç çamaşırıyla poz veren Kim'in paylaşımlarına beğeni yağdı. Çıplak gibi görünen Kim Kardashian'ın bazı takipçileri açıklamadan sonra bu paylaşımları yapmasını reklam olarak nitelendirdi. Bazı takipçileri ise Kim'in çıplak olduğunu zannederek şaşırdıklarını söyledi.

Kim ise yorumlara kulak asmayarak bu koleksiyonun kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.



