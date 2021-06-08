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  4. "Azgındım" açıklamasıyla gündem olan Kim Kardashian son pozlarıyla olay oldu

"Azgındım" açıklamasıyla gündem olan Kim Kardashian son pozlarıyla olay oldu

08.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks kasediyle ilgili yaptığı açıklamayla gündemde olan Kim Kardashian bu fırsatı değerlendirdi ve yeni koleksiyonunun haberini verdi.

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Reality show yıldızı Kim Kardashian yıllar önce Ray J ile cinsel ilişkiye girdiği görüntüleri kasede çekmişti. Kardashian o görüntüler hakkında yeni bir yorum yaparak gündeme geldi.

Kardashian'ın Kourtney Kardashian’ın kendisine neden böyle bir video çekimi fikrine onay verdiğini sorması üzerine, “Çünkü azgındım ve öyle hissettim” cevabını vermesi yeniden gündem olmuştu.

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Kardashian, yatak odası videosu hakkında konuşmasının, durumun üstesinden gelmesine yardım ettiğini söyledi. Bu açıklamadan sonra ise yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Kim Kardashian seks kasedi hakkında konuştu!Kim Kardashian seks kasedi hakkında konuştu!

Yeni makyaj ürünlerini tanıtmak için ten rengi iç çamaşırıyla poz veren Kim'in paylaşımlarına beğeni yağdı. Çıplak gibi görünen Kim Kardashian'ın bazı takipçileri açıklamadan sonra bu paylaşımları yapmasını reklam olarak nitelendirdi. Bazı takipçileri ise Kim'in çıplak olduğunu zannederek şaşırdıklarını söyledi.

Kim ise yorumlara kulak asmayarak bu koleksiyonun kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kourtney Kardashian
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
harbi taş kadın poposunu yastık diye kullansan kesintisiz 24saat yatarsın kaz tüyü kuş tüyü boş kalır yanında bir yıllarca meğerse yıllarca demet akalın gibilerini güzel diye kendimizi kandırmışız
Zaten azgın olduklarını her seferinde gösteriyorlar

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