Azil Davası: Tanıklar Davanın Kaderini Değiştirebilir mi?

Amerika Başkanı Donald Trump’ın azil davasının sürdüğü Senato’daki yargı sürecinde savunma kapanış konuşmalarını dün tamamladı. Sonrasında yargılama için kritik bir aşamaya girildi.

Bugün ve yarın soru-cevap aşamasına geçiliyor. Böylece, bugüne kadar iddia ve savunma makamını dinleyen senatörler, Trump’ın avukatlarıyla savcılık görevi üstlenen Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerine soru yöneltebilecek.

Bu sorgulama sözlü değil, sorular hakim konumundaki Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’a yazılı olarak iletilecek.

Savunma ve iddia makamının birbirlerine yönelttiği sorular Çarşamba ve Perşembe günü boyunca günde 8 saat sürecek bir sorgu maratonuna sahne olacak. Soruların yanıtlanması için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor.

Tanık çağrılacak mı?

Tanık ifadelerine başvurulup-başvurulmayacağı da sorgulama kısmı tamamlandıktan sonra yapılacak oylamada belirlenecek. Demokrat Parti’nin azil duruşmasında tanık ifadelerinin alınmasını sağlaması için dört Cumhuriyetçi senatörü saflarına katması yeterli görünüyor.