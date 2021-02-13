Azil Davasında Karar Bugün Çıkabilir

Senato, eski Başkan Donald Trump’ın azil duruşması için bugün yeniden toplanıyor.

Davada savcı görevini gören Temsilciler Meclisi azil yöneticileri ve Trump’ın avukatları, herhangi bir tanık çağıracakları yönünde bir plan açıklamadı, dolayısıyla iki taraf muhtemelen bugün son sunumlarını yapacak. Bunun ardından da nihai oylama yapılabilecek.

Trump’ın avukatları Cuma günü sunumlarını tamamladı. Trump’ın 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenlenen baskını kışkırttığı suçlamalarını reddeden avukatlar, yargılamanın siyasi güdümlü olduğunu ve yasadışı bir “cadı avı” yürütüldüğünü iddia etti.

Avukat Michael Van der Veen, “Solun son 4 yıl içerisinde sergilediği her bir siyasi güdümlü cadı avı gibi bu azil yargılaması da gerçeklerden, delillerden ve Amerikan halkının çıkarlarından tamamen uzak” dedi.

Trump’ın avukatları, normalde her iki tarafa iki güne yayacak şekilde 16’şar saat tanınmasına rağmen sunumlarını 3 saatte tamamladı.

Avukatlar, davada jüri konumundaki senatörlere, eski başkanın seçim yenilgisine itiraz etmeye her türlü hakkı olduğunu söyledi ve Trump’ın 6 Ocak’taki Kongre baskınından dakikalar önce yaptığı 70 dakikalık konuşmanın da şiddeti kışkırtma niteliğinde olmadığını savundu.