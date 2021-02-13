Azil Davasında Karar Bugün Çıkabilir

Senato, eski Başkan Donald Trump’ın azil duruşması için bugün yeniden toplanıyor.
Davada savcı görevini gören Temsilciler Meclisi azil yöneticileri ve Trump’ın avukatları, herhangi bir tanık çağıracakları yönünde bir plan açıklamadı, dolayısıyla iki taraf muhtemelen bugün son sunumlarını yapacak. Bunun ardından da nihai oylama yapılabilecek.
Trump’ın avukatları Cuma günü sunumlarını tamamladı. Trump’ın 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenlenen baskını kışkırttığı suçlamalarını reddeden avukatlar, yargılamanın siyasi güdümlü olduğunu ve yasadışı bir “cadı avı” yürütüldüğünü iddia etti.
Avukat Michael Van der Veen, “Solun son 4 yıl içerisinde sergilediği her bir siyasi güdümlü cadı avı gibi bu azil yargılaması da gerçeklerden, delillerden ve Amerikan halkının çıkarlarından tamamen uzak” dedi.
Trump’ın avukatları, normalde her iki tarafa iki güne yayacak şekilde 16’şar saat tanınmasına rağmen sunumlarını 3 saatte tamamladı.
Avukatlar, davada jüri konumundaki senatörlere, eski başkanın seçim yenilgisine itiraz etmeye her türlü hakkı olduğunu söyledi ve Trump’ın 6 Ocak’taki Kongre baskınından dakikalar önce yaptığı 70 dakikalık konuşmanın da şiddeti kışkırtma niteliğinde olmadığını savundu.
Trump konuşmasında, kendisini desteklemek için Washington’a gelen binlerce destekçisine “ölümüne savaşın” diye seslenmişti ancak savunma makamı, “savaş” ifadesini Demokratlar’ın da birçok kez kullandığına dikkati çekti. Hatta avukatlar, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Senatör Elizabeth Warren, Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer gibi önde gelen Demokratlar’ı “savaş” derken gösteren montajlanmış bir video klip gösterdi.
Savunma makamının da sunumlarını tamamlamasının ardından, senatörlerin iki tarafa yazılı sorular yönelttiği aşamaya geçildi.
İlk sorulardan biri, Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump’ı eleştiren isimlerden olan Maine Senatörü Susan Collins ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski’den geldi. İki senatör, Trump’ın, saldırganların Kongre binasına girdiğini tam olarak ne zaman öğrendiğini ve hangi somut adımları attığını sordu.
Van der Veen, soruya doğrudan bir yanıt vermedi ancak Demokratlar’ı meseleyi araştırmamakla suçladı.
Azil yöneticilerinin başkanı, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Raskin, yanıtı merak edilen ayrıntıların “yalnızca Trump’ta saklı” olduğunu belirtti ve Trump’ı ifade vermesi için davet etmelerine karşın bu daveti reddettiğini hatırlattı.
Cuma günkü soru-cevap kısmı ve savunmanın sunumu öncesinde de, savcı konumundaki 9 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi iki gün boyunca sunum yapmıştı. Demokratlar sunumlarında, Trump’ın 6 Ocak’taki konuşmasında kullandığı ifadelerile Kongre baskınına karışanlar arasında bağlantı olduğunu göstermeye çalıştı.
Azil savcıları, Trump’ın destekçilerini Kongre’ye göndermek suretiyle isyanı kışkırttığına yönelik “açık ve baskın” deliller olduğunu savundu.
Raskin sunumunun sonunda, Senato’nun 100 üyesini “yaşananlar konusunda sağduyularını” kullanmaları çağrısında bulundu. Jamie Raskin, Trump’ın yüzlerce destekçisini Kongre’ye yürümeye çağırdığını ve binayı işgal edip etrafa zarar verdiklerinde, polisle çatıştıklarında da “en az iki saat hiçbir şey yapmadığını” belirtti. Olaylarda biri Kongre polisi 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Bununla birlikte, Trump’ın Senato’daki Cumhuriyetçi destekçilerinin toplu şekilde eski başkanın aleyhine dönecekleri yönünde bir işaret bulunmuyor. Trump'ın suçlu bulunması için üçte ikilik çoğunluk yani 67 senatörün oyu gerekiyor. Bunun için de en az 17 Cumhuriyetçi senatörün Demokratlar'ın tarafında oy kullanması şart. Bir son dakika sürprizi olmazsa Trump’ın oylama sonucunda aklanması bekleniyor.