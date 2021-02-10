Azil Davasında Söz Savcılarda

Amerikan Senatosu, geçtiğimiz ay Kongre'ye düzenlenen baskını kışkırtmakla suçlanan eski Başkan Donald Trump'ı yargılama sürecinde bugün, 9 Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan savcıların iddialarını dinleyecek. Dün Senato, oturumlara başlamış ve tarafların sunumları sonrasında yapılan oylamayla davanın ABD Anayasası’na uygun olduğuna karar vermişti. Savcı olarak görev yapan Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partili azil yöneticileri ve Trump'ın avukatlarına iki gün boyunca 16'şar saat süre tanınacak. Bundan sonra da senatörlere soru sormaları için toplam dört saat süre verilecek. Biden Trump'ın azil davasından uzak duruyor Başkan Joe Biden, selefi eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil davası devam ederken Corona virüsü pandemisinin yol açtığı sorunların çözümüne odaklanacağını söyledi. Salı günü Oval Ofis'te davayı izleyip-izlemediğini soran gazetecilere "Hayır, izlemiyorum" şeklinde yanıt veren Biden, "450 bin insanımızı kaybettik. Hızla ve kararlılıkla harekete geçmezsek çok daha fazlasını kaybedebiliriz. Çok sayıda çocuk gece yatağa aç giriyor. Çok sayıda aile yeterli beslenemiyor. Başları dertte. Benim işim bu. Senato'nun da kendi işi var, bu işe başlamak üzereler ve iyi bir iş yapacaklarından da eminim" dedi.

Başkan Biden, Trump'ın azil davasına ilişkin daha fazla açıklamada bulunmayacağını kaydetti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Salı günkü basın brifinginde, Biden'ın azil davasını takip edip-etmediğine ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Başkan bilirkişi değil. Davada ortaya konan karşılıklı görüşler üzerinde fikir beyan etmeyecek, davayı da zaten izlemiyor" dedi. Psaki'ye ayrıca görev başındaki başkan olarak Biden'ın Senato'nun eski bir başkanı yargılamasının anayasal olup-olmadığına ve bunun başkanlık makamına yönelik tehlikeli bir emsal oluşturup-oluşturmadığına ilişkin neden görüş belirtmediği soruldu. Bu soruya dolaylı yoldan yanıt veren Psaki, "Biden, bunun sonucunu Senato'nun belirlemesini bekleyecek. Kendisinin Amerikan halkının ihtiyaçlarına yanıt vermeye, insanlara istihdam sağlamaya, pandemiyle mücadeleye odaklanması gerektiğini düşünüyor" dedi. Odak noktası azil davası değil, başka meseleler Beyaz Saray, Başkan Biden'ı, Trump'ın azil davası devam ederken Amerikan halkının karşı karşıya olduğu sorunlara yanıt aramaya odaklanan bir başkan olarak öne çıkarıyor.