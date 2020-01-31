Azil Davasında Tanıkların Dinlenmesi İhtimali Azalıyor

Başkan Donald Trump’ın Senato’daki azil davasında Demokratlar’ın talebi doğrultusunda tanıkların dinlenmesi ihtimali azalıyor. Bu talebin yerine gelmesi için dört Cumhuriyetçi senatörün oyu gerekiyordu. Bir Cumhuriyetçi senatör daha tanıkların dinlenmesi aleyhinde oy kullanacağını açıkladı.

Senatör Lisa Murkowski Cuma günü yaptığı açıklamada konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdiğini, Başkan Trump’a yönelik suçlamaların sorunlu olduğu ve bazı meslektaşlarının süreci siyasileştirmeye çalıştığını belirtti. Senatör Murkowski, “Azil sürecinin başından bu yana partizan karakterini göz önünde bulundurursak, Senato’da adil bir yargılama olmayacağı sonucuna vardım. Bu sürecin devam etmesinin durumu değiştireceğine inanmıyorum. Benim için bunu kabul etmek üzücü ama bir kurum olarak Kongre başarısız olmuştur” dedi.

Senato’da Demokrat Parti liderliği üyelerinden Patty Murray de gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu akşam bütün göstergeler itham edilen bir başkanın alelacele aklanacağına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.