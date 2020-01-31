Azil Davasında Tanıkların Dinlenmesi İhtimali Azalıyor

Başkan Donald Trump’ın Senato’daki azil davasında Demokratlar’ın talebi doğrultusunda tanıkların dinlenmesi ihtimali azalıyor. Bu talebin yerine gelmesi için dört Cumhuriyetçi senatörün oyu gerekiyordu. Bir Cumhuriyetçi senatör daha tanıkların dinlenmesi aleyhinde oy kullanacağını açıkladı.
Senatör Lisa Murkowski Cuma günü yaptığı açıklamada konuyu dikkatli bir şekilde değerlendirdiğini, Başkan Trump’a yönelik suçlamaların sorunlu olduğu ve bazı meslektaşlarının süreci siyasileştirmeye çalıştığını belirtti. Senatör Murkowski, “Azil sürecinin başından bu yana partizan karakterini göz önünde bulundurursak, Senato’da adil bir yargılama olmayacağı sonucuna vardım. Bu sürecin devam etmesinin durumu değiştireceğine inanmıyorum. Benim için bunu kabul etmek üzücü ama bir kurum olarak Kongre başarısız olmuştur” dedi.
Senato’da Demokrat Parti liderliği üyelerinden Patty Murray de gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu akşam bütün göstergeler itham edilen bir başkanın alelacele aklanacağına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
Kararsız senatörler arasında yer alan Cumhuriyetçi Lamar Alexander da Perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Demokratlar’ın Trump aleyhindeki tezlerini kanıtladıklarını, bunun için daha fazla delile gerek duyulmadığını ancak Başkan’ın yaptıklarının ABD Anayasası’nda belirlenen “azli gerektiren suç” kriterlerini karşılamadığını savunmuştu. Cumhhuriyetçi senatörler Mitt Romney ve Susan Collins ise, Senato’daki oylamada tanıkların ifade vermesinden yana oy kullanacaklarını açıklamıştı.
John Bolton’ın kitabından yeni iddialar
Demokrat Kongre üyeleri ise Senato’da Cuma günkü oturumda tanıkların dinlenmesi gerektiğinde ısrarlıydı. Azil davasında savcı konumunda olan Demokrat Kongre üyelerinin lideri Adam Schiff, New York Times’ın Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın tartışma yaratan kitabından yeni ayrıntılara ilişkin haberine atıfta bulundu.
Habere göre, Bolton, Trump’ın kendisine geçtiğimiz Mayıs ayında Ukrayna’nın Trump’a siyasi olarak avantaj sağlayacak soruşturmaları açmasını sağlamak amacıyla baskı uygulanması konusunda yardımcı olması talimatını verdiğini yazdı. Bolton’ın iddiasına göre, Beyaz Saray’da sözkonusu diyalog yaşandığında odada Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney, Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani ve şu anda Trump’ı Senato’daki azil davasında savunan ekipte yer alan Beyaz Saray hukuk danışmanı Pat Cipollone da vardı. Bolton’ın iddiasına göre, Trump kendisinden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi arayıp Giuliani ile görüşmesini sağlamasını istedi.
Demokrat Partili Adam Schiff: 'Kim doğruyu söylüyor öğrenelim'
Trump’ın Bolton’ın söylediklerini yalanladığını belirten Adam Schiff, senatörlere tanıkların dinlenmesi konusunda bu yeni ayrıntıların ortaya çıkmasının ardından oy kullanacaklarını hatırlattı. Schiff, “Başkan, Bolton’ın doğruyu söylemediğini söylüyor. O zaman bunu hep birlikte öğrenelim. John Bolton yemin etsin. Kim gerçeği söylüyor öğrenelim. Yargılamanın amacının gerçeğin peşinden gitmek olması gerekiyor. O halde öğreneceklerimizden korkmayalım” dedi.
Senato’daki oylamada tanıkların dinlenmemesi yönünde oy çıkması, Başkan Trump aleyhinde Senato’da yürütülen yargılama sürecinde artık sona gelindiği anlamına gelecek.
Nihai oylamanın ne zaman yapılacağı net değil
Bu durumda da Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın yine Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kongre kaynaklarına gore nihai oylama Cuma günü geç saatlerde ya da Cumartesi günü yapılabilir. Ancak bazı senatörler de nihai oylamanın gelecek haftaya, hatta Çarşamba gününe kalabileceğini söylüyor.
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Aralık ayında Cumhuriyetçi Başkan Trump hakkında azil sürecini başlatarak, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’la ilgili soruşturma açılması konusunda Ukrayna’ya baskı yaparak “görevi suistimal” ve süreç içinde de “Kongre’nin görevini yapmasını engelleme” suçlamalarını yöneltmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum