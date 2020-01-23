Azil Duruşmasında 'Tanık Takası’na Demokratlar’dan Ret 

Bunların dışında sunulan yeni delillerden biri ise geçen haftalarda ortaya çıkan ve Trump’ın kişisel avukatı Rudy Guiliani’nin Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye hitaben yazdığı mektuptu. Bu mektubun Başkan Trump’ın Guiliani’nin eylemlerinden haberdar olduğunu ortaya koyması bekleniyor.

Schiff ayrıca 17 Ekim’de Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney yabancı hükümetlere yapılacak yardımların askıya alınmasının sık rastlanan bir durum olduğunu söylediği basın toplantısının kaydını Senato’ya dinletti.

Başkan Trump da Çarşamba günü yapılan oturum boyunca Twitter mesajları attı. Başkan Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’a yönelttiği davayla ilgili gerçekleri çarpıttıkları şeklindeki suçlamaları da ‘’retweet’’ etti.

Sürecin anayasal bir konu olduğunu söyleyen Biden, “Bunu siyasi bir tiyatroya dönüştürmek istemiyoruz. Bunun bir parçası olmaya niyetim yok” ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Yardımcısı Demokrat Joe Biden da böyle bir takasa dahil olmayacağını söyledi.

Dün yaşanan önemli tartışmalardan biri de tanık takasıyla ilgiliydi. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Trump’ın eski güvenlik danışmanı John Bolton’ın tanıklık etmesinin önünü açacak bir teklif aldı. Cumhuriyetçiler, eski başkan yardımcısı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın tanık olması durumunda Bolton’ın tanıklığının önünü açmayı teklif etti

Trump son Twitter mesajında “Demokratlar ve Senato’daki sunumu yalanlarla ve yanlış yorumlamalarla dolu olan sahtekar Schiff, Obama yönetiminin de aralarında Ukrayna, Pakistan, Filipinler, Mısır, Honduras ve Meksika’nun olduğu birçok ülkeye yardımları askıya aldığını açıklamayı reddediyor. Cadı Avı!” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu Davos’taki sözleriyse tartışma yarattı. Temsilciler Meclisi’nin soruşturmayı eksik yürütmekle itham eden Trump’ın, ‘’Bizde bütün belgeler var. Onlarda tüm bu kayıtlar yok’’ sözleri için ‘’itiraf etti’’ yorumları yapıldı.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Val Demings, Başkan’ın tüm belgeleri sağlamadığını kabul ettiğini, bu nedenle Kongre soruşturmasını engellemekle suçlandığını savundu. Demings, ‘’Başkan bunu itiraf etmekle kalmadı, bununla övündü’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump, geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon konuşmasında 2020 seçimlerinde siyasi rakibi olması muhtemel Demokrat Parti Başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütmesini istemek ve bu ülkeye yapılması planlanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı bu soruşturmalar başlayıncaya kadar askıya almaya çalışmakla suçlanıyor.