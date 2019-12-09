‘Azil Gerekçeleri Bu Hafta İmzalanabilir’

Azil soruşturması 25 Temmuz’da Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı telefon konuşmasına odaklanıyor. Konuşmada Trump’ın 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Demokrat eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlunu soruşturmasını istediği belirtiliyor.

Nadler NBC’nin Meet the Press programında yaptığı açıklamada azil gerekçelerinin bu haftanın ilerleyen günlerinde yapılacak oturumda ele alınacağını söyledi. CNN televizyonuna yaptığı açıklamadaysa maddelerin oylanmasının bu hafta olabileceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler’a göre Demokrat Kongre üyeleri bu hafta Başkan Donald Trump’ın azledilmesi için yazılacak gerekçelere imza atabilir.

Trump’ın ayrıca 2016 seçimlerine müdahale edenin Rusya değil Ukrayna olduğu yönündeki iddianın da soruşturulmasını istediği belirtiliyor.

Trump’ın soruşturmaların açılıp açılmaması durumuna göre Ukrayna’ya yönelik Kongre’nin kabul ettiği askeri yardımı durdurduğu iddia ediliyor.

ABD istihbarat çevreleri 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesine kesin gözüyle bakılmasına neden olan somut delillere sahip olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Başkan Trump iddiaları reddederek soruşturmayı cadı avı olarak nitelendirse de Demokratlar Başkan’ın 2020 seçimleri için yabancı ülkeden yardım isteyerek kendi çıkarlarını ülkenin çıkarlarının üzerinde tuttuğunu söylüyor.

Nadler ‘‘Bence dava dosyamız bir jürinin önünde olsaydı üç dakikada suçlu bulunurdu’’ ifadelerini kullandı.

Demokrat Kongre üyeleri Pazar günü azil maddelerini Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili raporuna dayandırma olasılığının ise düşük olduğu sinyalini verdi. Raporda Trump’ın soruşturmayı etkilemeye çalıştığı 10 kadar olay sıralanmış, ancak Trump’ın adaleti engellediği sonucu çıkartılmamıştı.

İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ise CBS televizyonunda ‘‘Face the Nation’’ programına yaptığı açıklamada en iyi stratejinin en güçlü delillerle desteklenen suçlamaları yapmak, başka suçlamalar yapılabilecek olsa bile hepsini aynı anda yapmamak olduğunu söyledi.

Nadler raporda belirtilen olayların bir düzenin parçaları olduğunu ve 2020 yılının Kasım ayında yapılacak seçimleri tehdit ettiğini kaydetti.

