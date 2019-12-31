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  4. Azil Konusu 2020 Seçimlerinde Etkili Olacak mı?

Azil Konusu 2020 Seçimlerinde Etkili Olacak mı?

31.12.2019 14:21 | Son Güncelleme

Başkan Trump, azil süreci Senato’ya taşınan üçüncü başkan olarak tarihteki yerini aldı. Trump’ın 2020'nin ilk haftalarında Cumhuriyetçiler'in kontrolundaki Senato’da aklanması bekleniyor. Öte yandan uzmanlar, azil konusunun 2020 başkanlık seçimlerinde önemli bir etken olacağını söylüyor

Azil Konusu 2020 Seçimlerinde Etkili Olacak mı?

ABD Temsilciler Meclisi, olası siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma başlatması için Ukrayna’ya baskı yapmakla suçlanan Başkan Donald Trump hakkındaki azil maddelerini 2019’un son günlerine onayladı. Böylece Başkan Trump, azil süreci Senato’ya taşınan üçüncü başkan olarak tarihteki yerini aldı. Trump’ın önümüzdeki yılın ilk haftalarında Cumhuriyetçiler'in kontrolundaki Senato’da aklanması bekleniyor. Öte yandan uzmanlar, azil konusunun 2020 başkanlık seçimlerinde önemli bir etken olacağını söylüyor.

Zor dönemlerde, Başkan Trump her zaman siyasi tabanının desteğine güvenebilir.

Temsilciler Meclisi hakkındaki azil maddelerini oylarken bile Trump, Michigan’daki bir mitingde Demokratları hedef aldı: “Amerika’nın seçimlerine müdahale eden asıl sizsiniz. Amerikan demokrasisine zarar veren sizsiniz. Biz hiçbir yanlış yapmadık. Bu sadece bir bahane.”

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, 2020’de yeniden seçilmek için Ukrayna’dan destek almaya çalışan Trump’ın bu girişimlerini görmezden gelemeyeceklerini söylüyor.

Maryland Temsilciler Meclisi üyesi Steny Hoyer, “Bu azil, hala bir hukuk devleti olup olmadığımızı ya da birinin hukukun üzerinde olmasını kabul edip etmeyeceğimizi sorguluyor,” diyor.

Başkanın, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’daki yargılama sonunda aklanması bekleniyor.

Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell, “Bu Temsilciler Meclisi, partizan öfkesini bu başkana püskürterek, gelecekte büyük yankıları olacak toksik bir emsale imza attı,” şeklinde konuştu.

Senato’nun Demokrat lideri Chuck Schumer ise davanın takipçisi olacaklarını söyledi: “Eğer başkanın bu olaydan rahatça sıyrılmasına izin verirsek, aynı şeyi tekrar tekrar yapacağından şüphem yok.”

Gazeteci Julie Pace’e göre, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler azlin, gelecek yılki başkanlık seçimlerini etkilemesini bekliyor: “Çok büyük bir bilinmezlik söz konusu. Her iki parti de bu durumdan yararlanabileceğini düşünüyor. Öte yandan, yine her iki parti de, bu durumun aleyhlerine işleyebileceğini hesaplıyor. Şu da bir gerçek ki, hakkında azil talebi olan bir başkanın yeniden seçim yarışına girdiği bir durum ilk kez yaşanıyor.”

Azil süreci, Washington’u aylardır meşgul ediyor.

Ancak, Virginia Üniversitesi’nden Larry Sabato, seçmenin hafızasının zayıf olduğu uyarısında bulunuyor: “Bu olay, gelecek Kasım ayında düşündüğümüz kadar önemli olmayacak. O zamana kadar başka tartışmalar, başka sorunlar ve daha da önemlisi Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin başkan adayları gündeme oturacak. Azil süreci değil.”

Anketler, azil konusundaki bölünmenin hala derin olduğunu gösteriyor. Uzman Capri Cafaro, Temsilciler Meclisi’ndeki uzun sürecin bu dinamiği değiştiremediğini söylüyor: “Azil süreci, insanların fikrini değiştiremedi. Tam tersine, mevcut kamplaşmayı daha da güçlendirdi.”

Senato, Trump’ın azil sürecini Ocak ayında gündeme alacak.

Ancak bu konuda son sözü, Kasım seçimlerinde oy kullanacak Amerikalılar söyleyecek.

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