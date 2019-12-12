Azil Maddeleri Adalet Komisyonu’nda Oylanıyor

Başkan Donald Trump’a yönelik Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar tarafından yürütülen azil soruşturmasında bugün azil maddeleri Temsilciler Meclisi’nin alt komisyonlarından Adalet Komisyonu tarafından oylanıyor. Maddelerin Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu komisyonda onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Maddelerin onaylanmasıyla Temsilciler Meclisi’nde gelecek hafta azil oylamasının yapılması bekleniyor.

Azil gerekçelerini içeren maddelerin Demokratlar’ın kontrolundaki Meclis’ten geçmesi ve Başkan Donald Trump’ın ABD tarihinde azledilen üçüncü Başkan olması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın ardından Trump’ın görevini kötüye kullandığı ve Kongre’yi engellemeye çalıştığı şeklindeki bu iki suçlama bu kez Senato’da yargılamayla sonuçlanacak. Ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’dan Başkan’ın görevden alınması kararına destek çıkması beklenmiyor.

Demokratlar Başkan Donald Trump’ı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi 2020 seçimlerindeki rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açmaya zorlamakla suçluyor. Anketlere göre Demokrat Başkan adayı Biden gelecek yıl yapılacak başkanlık seçiminde Trump’ın karşısında yarışmaya en yakın isim.