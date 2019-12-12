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Azil Maddeleri Adalet Komisyonu’nda Oylanıyor

12.12.2019 16:26 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar tarafından Başkan Donald Trump’a yönelik yürütülen soruşturmada azil madeleri bugün Adalet Komisyonu'nda onaylanacak. Komisyonda onaylanmasına kesin gözüyle bakılan maddelerin gelecek hafta da Temsilciler Meclisi'nde oylanması bekleniyor

Azil Maddeleri Adalet Komisyonu’nda Oylanıyor

Başkan Donald Trump’a yönelik Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar tarafından yürütülen azil soruşturmasında bugün azil maddeleri Temsilciler Meclisi’nin alt komisyonlarından Adalet Komisyonu tarafından oylanıyor. Maddelerin Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu komisyonda onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Maddelerin onaylanmasıyla Temsilciler Meclisi’nde gelecek hafta azil oylamasının yapılması bekleniyor.

Azil gerekçelerini içeren maddelerin Demokratlar’ın kontrolundaki Meclis’ten geçmesi ve Başkan Donald Trump’ın ABD tarihinde azledilen üçüncü Başkan olması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın ardından Trump’ın görevini kötüye kullandığı ve Kongre’yi engellemeye çalıştığı şeklindeki bu iki suçlama bu kez Senato’da yargılamayla sonuçlanacak. Ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’dan Başkan’ın görevden alınması kararına destek çıkması beklenmiyor.

Demokratlar Başkan Donald Trump’ı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi 2020 seçimlerindeki rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açmaya zorlamakla suçluyor. Anketlere göre Demokrat Başkan adayı Biden gelecek yıl yapılacak başkanlık seçiminde Trump’ın karşısında yarışmaya en yakın isim.

36 koltuk avantajıyla Demokratlar’ın kontrolunda olan Adalet Komisyonu’nda maddelerin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak kritik eyaletlerdeki Demokrat temsilciler Başkan’a yöneltilen suçlamalar karşısında nasıl oy kullanacakları konusunda kararsız. Bu temsilciler Kasım ayında yapılacak seçimlerde koltuklarını koruyamama kaygısı taşıyor.

Kamuoyunun azil konusundaki görüşleriyse partilerin görüşleriyle paralel. Demokratlar’ın büyük kısmı sürece destek verirken Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu süreci desteklemiyor.

Anketlere göre Başkan’ın destek oranındaysa soruşturma süresince büyük değişiklik görülmedi.

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