Azil Maddeleri Senato'ya Teslim Edildi

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddeyi imzaladı. Senato'daki yargılama sürecinde savcılık görevini yürütecek yedi üye daha sonra birlikte Senato binasına yürüdü ve azil gerekçelerinin yazılı olduğu dosyayı teslim etti.

Bugünkü tören, Temsilciler Meclisi'nin Senato'yu azil maddelerinin teslimi hakkında bilgilendirmesi anlamına geliyor. Azille ilgili gerekçelerin resmi sunumu yarın Temsilciler Meclisi'nin yedi üyesi tarafından Senato'da yapılacak.

Söz konusu yedi üye bunun için yarın yerel saatle 12.00'de Senato binasına yeniden gidecek. Daha sonra da yine yerel saatle 14.00'te, Senato'daki yargılama sürecini idare edecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Senato'ya giderek yemin edecek. Roberts'ın yemininin ardından da yargılamada jüri vazifesi görecek her bir senatör tek tek tarafsızlık yemini edecek.

Böylece azil süreci artık yargılama safhası için Senato'ya resmen taşınmış olacak. Senato, yargılama sürecinde bir anlamda azil mahkemesine dönüşecek. Senato'daki esas oturumların gelecek Salı günü başlaması planlanıyor. Oturumlar iddia ve savunma tarafının açılış sunumlarıyla başlayacak.