"Azil Maddesi Bir İki Gün İçinde Senato'ya Gönderilebilir"

Temsilciler Meclisi’nin, eski Başkan Donald Trump’la ilgili azil maddesini bu hafta Senato’ya gönderebileceği belirtildi. MSNBC televizyonuna konuşan Senato’daki Demokratlar’ın iki numarası Dick Durbin, azil maddesinin “bir iki gün içinde” gönderilmesini beklediğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak da Pelosi’nin azil maddesini Senato’ya Cuma günü gönderebileceğini belirtti.

Senatör Durbin, Demokratlar’ın çok yoğun bir takvimin arasına azil yargılamasını nasıl alacakları konusunda bir karar vermesi gerekeceğini ancak bunun bir öncelik olduğunu kaydetti.

Durbin Kongre’de gazetecilere açıklamasında da, Senato’nun, “kanıtlar ve görgü tanıklarıyla tam kapsamlı bir duruşma” mı yapacağı yoksa “hızlandırılmış” bir süreç mi izleyeceği konusunda henüz kararın verilmediğini söyledi.

"Azil birlik mesajıyla çelişmiyor"

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Senato’nun azil yargılamasına başlamak için hazır olma durumunu gelecek günlerde Demokratlar’la konuşacağını belirtti. Pelosi, Biden’ın yemin konuşmasında verdiği birlik sözünün azil yargılamasıyla çelişeceği eleştirileri karşısındaysa olanları unutmanın da ‘‘birleştirici’’ olmayacağını vurguladı