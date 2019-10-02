‘Azil Soruşturması Bugüne Kadarki En Büyük Uydurma'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Beyaz Saray’da ortak basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, telefon görüşmesinin dökümünü “noktası virgülüne dokunmadan, kelimesi kelimesine” yayınladıklarını ve Ukrayna’dan izin alarak bunu yaptıklarını yineledi.

Başkan Donald Trump, hakkında Temsilciler Meclisi’nde başlatılan azil soruşturması için “en büyük uydurma” nitelemesinde bulundu. Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’i, Ukrayna lideriyle telefon görüşmesini ihbar eden muhbirin şikayet mektubunun yazılmasına yardım ettiğini öne sürdü. Trump bu iddiasına yönelik bir kanıt ortaya koymadı.

Azil soruşturması ve özel yetkili savcı Robert Mueller’ın idaresindeki Rusya soruşturması da dahil tüm bu süreci “başkanlığa gelmesinden bu yana kendisine karşı sürdürülen bir oyun, en büyük uydurma” olarak niteleyen Trump, “Muhbirlere çok saygım var ama sadece gerçek ve meşru olduklarında” ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’e karşı tepkisini de tekrar dile getiren Trump, Schiff’i kendisinin söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermekle suçladı ve istifa etmesi gerektiğini belirtti. Trump, “Diğerleri tarafından işlenen bir düzenbazlık üzerine bir başkanı azletmek inanılır gibi değil” dedi.

Trump, Schiff için, kanıt ortaya koymadan, “Muhbirin şikayetinin yazılmasına yardım etti” derken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi için de, “kurabiye dağıtır gibi celp dağıtıyor” ifadesini kullandı.

ABD istihbaratı içinden biri olduğu bilinen muhbiri temsil eden avukatlardan biri de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Adam Schiff’in mektubun yazılmasına yardım ettiği iddiasını yalanladı.