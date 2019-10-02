‘Azil Soruşturması Bugüne Kadarki En Büyük Uydurma'

Başkan Donald Trump, hakkında Temsilciler Meclisi’nde başlatılan azil soruşturması için “en büyük uydurma” nitelemesinde bulundu. Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’i, Ukrayna lideriyle telefon görüşmesini ihbar eden muhbirin şikayet mektubunun yazılmasına yardım ettiğini öne sürdü. Trump bu iddiasına yönelik bir kanıt ortaya koymadı.
Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle telefon görüşmesinin içeriğinden hareketle, 2020’deki başkanlık seçiminde Demokrat Parti’den olası rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik inceleme başlatılması konusunda Ukrayna liderine baskı uyguladığı gerekçesiyle hakkında azil soruşturması başlatılmıştı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Beyaz Saray’da ortak basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Trump, telefon görüşmesinin dökümünü “noktası virgülüne dokunmadan, kelimesi kelimesine” yayınladıklarını ve Ukrayna’dan izin alarak bunu yaptıklarını yineledi.
“Schiff ihbar mektubunun yazılmasına yardım etti”
Azil soruşturması ve özel yetkili savcı Robert Mueller’ın idaresindeki Rusya soruşturması da dahil tüm bu süreci “başkanlığa gelmesinden bu yana kendisine karşı sürdürülen bir oyun, en büyük uydurma” olarak niteleyen Trump, “Muhbirlere çok saygım var ama sadece gerçek ve meşru olduklarında” ifadesini kullandı.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’e karşı tepkisini de tekrar dile getiren Trump, Schiff’i kendisinin söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermekle suçladı ve istifa etmesi gerektiğini belirtti. Trump, “Diğerleri tarafından işlenen bir düzenbazlık üzerine bir başkanı azletmek inanılır gibi değil” dedi.
Trump, Schiff için, kanıt ortaya koymadan, “Muhbirin şikayetinin yazılmasına yardım etti” derken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi için de, “kurabiye dağıtır gibi celp dağıtıyor” ifadesini kullandı.
ABD istihbaratı içinden biri olduğu bilinen muhbiri temsil eden avukatlardan biri de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Adam Schiff’in mektubun yazılmasına yardım ettiği iddiasını yalanladı.
“Dökümü okuyun, baskı olmadı”
Ukrayna lideriyle, Bidenların Ukrayna’yla alakalı faaliyetlerinin araştırılması talebine karşılık bir al-ver pazarlığı içine girmediğini yeniden vurgulayan Trump, “Dökümü okuyun. Baskı yok. Ukrayna’da önceki dönemde büyük yolsuzluk vardı. Neden Ukrayna’ya bu kadar para veren tek ülke biz oluyoruz? Enayi olmak hoşuma gitmiyor” diye konuştu.
Trump, Biden ve oğlunu “düpedüz sahtekar” olmakla itham ederken, bir gazetecinin “Biden ve oğlu hakkında Ukrayna cumhurbaşkanından tam olarak ne istediniz?” şeklindeki ısrarlı sorularını ise “Finlandiya cumhurbaşkanına soru sorun” diyerek geçiştirdi.
“2 yıl soruşturdular, delil bulamadılar”
ABD Başkanı Trump, 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülen Mueller soruşturması için “42 milyon dolar para harcandı.
2 yıl süren soruşturmada Rusya ile gizli işbirliği olduğuna ilişkin kanıt bulamadılar” dedi. Mueller soruşturması sürecine dahil olan bazı kişilere dava açmayı düşündüğünü de belirtti.
“Trump’ın liderlerle toplantı ve görüşmelerinin kayıtlarını muhafaza edin”
Adalet Bakanlığı ise Beyaz Saray çalışanlarına Çarşamba günü başkana ait bütün kayıtların muhafaza edilmesi gerektiği ve buna Başkan Trump’ın yabancı liderlerle yaptığı toplantı ve telefon görüşmelerine ilişkin notların da dahil olduğunu iletti.
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