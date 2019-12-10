Azil soruşturması - Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler: Trump ABD için tehdit

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasının odağında, Ukrayna'ya askeri yardımın Kiev yönetiminin Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatması koşuluna bağladığı iddiası var.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun Cumhuriyetçi üyelerinden Doug Collins, "Demokratlar Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu gerçeğini kabullenemiyorlar ve 2020'de onu yenecek bir adayları yok" dedi.

Komisyon'daki Cumhuriyetçiler ise Nadler'e tepki gösterdi, sürecin siyasi maksatlı olduğunu belirtti.

Trump'ın ABD'de seçimleri ve demokratik hükümet sistemini tehlikeye attığını belirten Nadler, Komisyon olarak Trump'ın azlinden yana olduklarını açıkladı.

Demokrat Parti'den Jerrold Nadler, Komisyon'daki son azil oturumunda yaptığı konuşmada, elde edilen bulguların, Trump'ın kendi çıkarlarını ülkenin ulusal güvenliğinin önünde tuttuğunu gösterdiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, Başkan Donald Trump'ın yönetim tarzıyla ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Nadler, "Trump'ın azledebileceği açık" dedi.

ABD'de Başkan'ın azledilmesi için ise Kongre'nin iki kanadının da onayı gerekiyor.

Süreçte yargılama aşaması ise Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da olacak.

Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nda Trump hakkındaki azil oylamasının 2 hafta içinde yapılması bekleniyor.

Trump ise ABD Adalet Bakanlığı Denetim Dairesi'nin, "kendisine yönelik darbe girişimini" ortaya çıkardığını iddia etmişti.

Bununla birlikte raporda, FBI'ın bazı usul hataları yaptığı ve eski İngiliz casusu Christopher Steele'in sunduğu kanıtlara gereğinden fazla güvendiği kaydedilmişti.

Raporda ayrıca FBI'ın "siyasi bir önyargıyla" hareket etmediği vurgulanmış; Trump'ın, "kurban edildiği" ve "gizlice dinlendiği" iddiaları da reddedilmişti.

Son olarak ABD Adalet Bakanlığı Denetim Dairesi tarafından hazırlanan bir raporda, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasını yönetenlerin Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığı konusunda soruşturma başlatmakta haklı olduğu belirtilmişti.

Onay için 450 üyeli Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluğun, 100 üyeli Senato'da ise üyelerin üçte ikisinin desteği gerek.

Senato'da 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat, 2 de bağımsız üye var. Bu nedenle Trump'ın azli için mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin senatörlerinden en az 20'sinin desteği gerekiyor.

ABD'de şimdiye dek kadar azil sürecine iki kez (1968'de Andrew Johnson ve 1998'de Bill Clinton) başvuruldu. İki başkan da Senato'da aklandı.

1972'de ise Başkan Richard Nixon, kendisine yakın bazı kişilerin Watergate iş merkezindeki Demokrat Parti'nin ofisine dinleme cihazı yerleştirdiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda, yargıyı yanıltmakla ve delilleri karartmakla suçlandı.

Nixon hakkındaki adli süreç tamamlanmadan istifa etti. O dönemde yaygın olan kanı, istifa etmemesi halinde Nixon'ın zaten azledileceği yönündeydi.