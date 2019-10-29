Azil Soruşturmasında Askeri Yetkili İfade Veriyor

Bugün Kongre’de Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturması kapsamında üst düzey Beyaz Saray ulusal güvenlik yetkilisi ifade veriyor. Ulusal Güvenlik Konseyi’nin en üst düzey Ukrayna uzmanı Alexander Vindman, Asssociated Press (AP) haber ajansı tarafından elde edilen önceden hazırladığı yazılı ifadesine göre Trump yönetiminin Ukrayna’dan Demokratlar’ı ve 2020 seçimlerindeki rakibi Joe Biden’ı soruşturması konusunda baskı yapmasından duyduğu kaygıyı dile getirecek. Irak’ta önce askeri diplomatik görevlerde bulunan 44 yaşındaki Vindman, ifadesinde Başkan Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelinski ile yaptığı telefon konuşmasını dinlediğini ve bu konuşmadan duyduğu kaygıyı Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yetkili birimine daha önce iki kez ilettiğini anlatacak. AP tarafından elde edilen ifadesine göre Vindman’ın yabancı bir hükümetten bir Amerikan vatandaşını soruşturmasını istemenin uygunsuz olduğunu düşündüğünü ve bu durumun ABD hükümetinin Ukrayna’ya verdiği desteği etkilemesinden de endişe ettiğini bildirmesi bekleniyor.

Trump Salı günü Twitter’dan yazdığı mesajlarla Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen azil soruşturması için “düzmece” ifadesini kullandı. Trump mesajında “Neden adını daha önce hiç duymadığım insanlar telefon görüşmemle ilgili ifade veriyor? Sadece görüşmenin dökümünü okuyun ve bu azil cadı avı sona ersin!” diye yazdı. Yazılı ifadesine göre 20 yıllık meslek tecrübesine sahip askeri yetkili, kaygılarını ilk kez 10 Temmuz’daki bir toplantıda dile getirdi. Bu toplantıda ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland Ukrayna’nın 2016 seçimlerini soruşturmasının ve Biden ailesine yakın bir şirket olan Burisma’nın soruşturulmasının önemine dikkat çekti. Vindman ise Sondland’e sözlerinin uygunsuz olduğunu, Biden’ın ve oğlunun soruşturulması talebinin ulusal güvenlikle ilgili olmadığını, bu tür soruşturmaların Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilemeyeceğini söyledi. Trump’ın seçim kampanyasına 1 milyon dolar bağış yapan varlıklı işadamı Sondland ise olayı farklı anlattı. Azil soruşturması kapsamında ifade veren Sondland, Ulusal Güvenlik Konseyi’nden kimsenin kendisine kaygılarını iletmediğini söyledi. Sondland, Biden ve Burisma arasında bir bağlantı görmediğini de söyledi.