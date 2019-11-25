Azil Soruşturmasında Başka Yetkililer İfade Verecek mi?

Adalet Komisyonu, başkent Washington’daki mahkemede görülen davada, geçtiğimiz hafta Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında yapılan kamuya açık oturumların ışığında McGahn’ın tanık olarak dinlenmesinin daha da önemli hale geldiğini savundu. Davaya bakan Yargıç Ketanji Brown Jackson, Pazartesi günü sonuna kadar kararını açıklayacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği ve Başkan Trump’ın da soruşturma sürecine müdahale ederek adaleti engellediği iddialarına yönelik özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmayla bağlantılı olarak Don McGahn’ın ifade vermesini talep etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında açılan davaya bakan federal yargıcın, eski Beyaz Saray avukatı Don McGahn’ın soruşturma kapsamında zorla ifade vermesi yönünde yapılan başvuruyla ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor.

İstihbarat Komisyonu tanıkların dinlendiği oturumları tamamladıktan sonra, bulgular üzerine bir rapor hazırlayarak bunu Adalet Komisyonu’na gönderecek. Adalet Komsiyonu da kendi oturumlarını yaparak azledilme gerekçelerini oylanmak üzere Temsilciler Meclisi’ne gönderip-göndermemeye karar verecek.

Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

Başkan Trump hakkındaki azil soruşturmasının başlatıldığı Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Başkanı Adam Schiff Pazar günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte başka yetkililerin de ifade verme olasılığının bulunduğuna dikkat çekmişti.

McGahn, Trump hakkında çeşitli soruşturmalar yürüten Kongre alt komisyonlarının ifade vermeleri talebiyle çıkardığı celplere meydan okuyan Trump yönetimi yetkilileri arasında. Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve şu anki Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney gönüllü olarak ifade vermeyi reddeden isimlerdendi. Beyaz Saray ise yetkililerin ifade vermeye zorlanamayacağını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar basit çoğunlukla Başkan’ın azledilmesi yönünde oy kullanabilir. Bu durumda yargılama sürecinin Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’ya taşınması ve Trump’ın azledilmesi için de Senato’da üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Senato’da bugüne kadar Trump’ın azledilmesinden yana oy kullanacağını açıklayan Cumhuriyetçi yok.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ukraynalı başsavcı ile görüştü mü?

Geçtiğimiz hafta sonu Temsilcler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Devin Nunes’in Joe Biden’ın oğlu hakkında bilgi almak üzere eski Ukraynalı bir yetkili ile görüştüğü iddiaları ABD basınına yansımıştı. Başkan Trump hakkındaki azil soruşturmasını sık sık eleştiren Nunes iddialar konusunda yorum yapmayı reddetti.

Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin ortaklarından Lev Parnas’ı temsil eden avukat Cuma gününden bu yana yaptığı açıklamalarda Devin Nunes’in Ukrayna’nın eski başsavcısı Victor Shokin ile 2018 yılında Viyana’da görüştüğünü söyledi. Nunes ise azil soruşturması kapsamında yapılan oturumlarda Trump’ı savunma çabalarına liderlik ederken böyle bir görüşme yaptığını açıklamamıştı. İddia o nedenle tartışma yarattı.

Pazar günü Fox News yayınına katılan Nunes’e Şokin ile görüşüp-görüşmediği soruldu. Kongre üyesi sorulara cevap vermek istediğini ancak şu an bunu yapamayacağını belirtti.

Demokratlar, Parnas’ın iddiasının doğru çıkması halinde, Devin Nunes hakkında etik soruşturması açılabileceğini söylüyor.

