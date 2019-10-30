Azil Soruşturmasında Bolton ve Giuliani Yine Gündemde

Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturmalarında bugün Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna uzmanı iki diplomat, Catherine Croft ve Christopher Anderson dinlenecek. Associated Press’in haberine göre, Anderson, ifadesinde “John Bolton’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğu dönemde kendisine, ‘Rudy Giuliani’nin Ukrayna konusunda Başkan’la birlikte kilit isimlerden biri olduğu’ uyarısı yaptığı bilgisini verecek.

Associated Press haber ajansının ulaştığı yazılı ifadeye göre Christopher Anderson, yönetimdeki bazı isimlerin Trump’ın kişisel avukatı olan Rudy Giulliani’nin Ukrayna politikalarına başka kanallardan müdahil olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirecek.

AP’ye göre Catherine Croft da Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görev yaptığı dönemde, lobici Robert Livingston’dan ABD’nin o dönemdeki Ukrayna Büyükelçisi Maria Yovanovitch’in kovulması için sık sık telefon aldığını anlatacak.

AP’nin ulaştığı yazılı ifadeye göre Croft, “Livingston, Büyükelçi Yovanovitch’i Obama dönemi kalıntısı olarak görüyordu. Ancak Sayın Livingston bu telefon aramalarını kimin adına ya da yönlendirmesiyle yapıyordu, hala bilmiyorum” diyecek.