Azil Soruşturmasında Bolton ve Giuliani Yine Gündemde

Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturmalarında bugün Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna uzmanı iki diplomat, Catherine Croft ve Christopher Anderson dinlenecek. Associated Press’in haberine göre, Anderson, ifadesinde “John Bolton’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğu dönemde kendisine, ‘Rudy Giuliani’nin Ukrayna konusunda Başkan’la birlikte kilit isimlerden biri olduğu’ uyarısı yaptığı bilgisini verecek.
Associated Press haber ajansının ulaştığı yazılı ifadeye göre Christopher Anderson, yönetimdeki bazı isimlerin Trump’ın kişisel avukatı olan Rudy Giulliani’nin Ukrayna politikalarına başka kanallardan müdahil olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirecek.
AP’ye göre Catherine Croft da Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görev yaptığı dönemde, lobici Robert Livingston’dan ABD’nin o dönemdeki Ukrayna Büyükelçisi Maria Yovanovitch’in kovulması için sık sık telefon aldığını anlatacak.
AP’nin ulaştığı yazılı ifadeye göre Croft, “Livingston, Büyükelçi Yovanovitch’i Obama dönemi kalıntısı olarak görüyordu. Ancak Sayın Livingston bu telefon aramalarını kimin adına ya da yönlendirmesiyle yapıyordu, hala bilmiyorum” diyecek.
Dün de azil süreci soruşturmalarında ifade veren Beyaz Saray yetkilisi Alexander Vindman, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesini dinlediğini ve konuşmayla ilgili endişelerini iki defa bildirdiğini söyledi.
Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasında Kongre'deki kapalı oturumda ifade veren ilk Beyaz Saray yetkilisi Ulusal Güvenlik Konseyi’nin üst düzey danışmanlarından Alexander Vindman oldu.
Irak’ta görev yapan daha sonra da diplomatik görevlerde bulunan 44 yaşındaki Vindman, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna uzmanı olarak görev yapıyordu. Başkan Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelinski ile yaptığı telefon konuşmasını duyan ilk tanık olan Vindman, Trump’ın yabancı bir hükümetten bir Amerikan vatandaşını soruşturmasını istemenin uygunsuz olduğunu düşündüğünü ve bu endişelerini Ulusal Güvenlik Konseyi’nin hukuki birimine ilettiğini söyledi.
İfadeyle ilgili bilgi sahibi olan bir yetkilinin Associated Press’e verdiği bilgiye göre Vindman ayrıca, konuşmanın yazılı metnine dahil edilmeyen bazı kelimeleri eklemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını da söyledi. Bu kelimelerden biri Biden ailesine yakın bir şirket olan Burisma’nın ismiydi.
Vindman’ın 10 saatten fazla süren ifadesinde, oturuma katılan Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri arasında tartışma yaşandı. Cumhuriyetçi üyelerin Vindman’ı azil soruşturmasını başlatan ilk şikayeti kimin yaptığına yönelik sorularla sıkıştırmaya çalışmasına Demokratlar tepki gösterdi. Demokratlar, ihbarı yapan kişinin ifadesine şu aşamada ihtiyaç olmadığını ve iddiaların başka tanıklarca güçlendirildiğini söyledi. Demokratlar kimliğinin ortaya çıkmasının, bu kişiyi tehlikeye atacağını da savundu.
Cumhuriyetçiler ise bu kişinin kimliğini ortaya çıkarmak için değil neden ihbarda bulunduğunu anlamak için sorular yönelttiklerini bu nedenle Vindman’ın kimle konuştuğunu bilmek istediklerini öne sürdü. Tartışmalar sırasında seslerin karşılıklı yükseldiği de öğrenildi.
İhbarı yapan yetkilinin avukatları, müvekkillerinin sadece yazılı soruları yanıtlamayı tercih ettiğini bildirmişti.
Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın sunduğu ve azil soruşturmasının ilerlemesi için hukuki çerçeveyi belirleyecek tasarının da bugün Mevzuat Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum