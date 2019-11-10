Azil Soruşturmasında Kritik Hafta

Cuma günü de Temsilciler Meclisi’nde Amerika’nın Ukrayna eski büyükelçisi Marie Yovanovitch kamuoyuna açık bir şekilde ifade verecek.

William Taylor ayrıca Başkan Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’yi de Ukrayna konusunda Dışişleri Bakanlığı dışında bir başka politika yürütmekle suçlamıştı.

Taylor, bunu kendisine iki Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin söylediğini aktarmıştı.

Taylor geçen ay basına kapalı oturumundaki ifadesinde Başkan Donald Trump’ın Ukrayna’ya silah yardımını Kiev’in eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu ile ilgili soruşturma açması koşuluna bağladığını kaydetmişti.

Çarşamba günü ilk olarak Amerika Dışişleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı George Kent ve Ukrayna Büyükelçiliği görevini vekaleten yürüten William Taylor Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek.

Bu hafta azil soruşturmasında önemli bir viraja giriliyor. Azil soruşturması süresince kapalı kapılar ardından Temsilciler Meclisi’nde soruşturmayı yürüten komisyonlara ifade veren diplomatlar bu sefer basına açık bir şekilde ifade verecekler.

Yovanovitch daha önce verdiği ifade Giuliani’nin gölge bir Ukrayna politikası yürüttüğünü belirtip kendisinin görevden alınmasında Trump’ın avukatının etkisinin olduğu mesajını vermişti.

Ancak diplomatların basına açık ifadeleri sırasında Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Trump’ı sert şekilde savunabilecekleri yorumları yapılıyor. Bunun da ifade sürecini olumsuz etkiliyebileceği kaydediliyor.

Temsilciler Meclisi’nde ifade vermesi beklenen bir başka önemli isim de Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton.

Ancak Bolton’un durumu biraz farklı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Bolton’ı ifade vermesi için çağırdı ancak Bolton bunun için Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun celp göndermesini istiyor. Bolton’ın istediği celp henüz çıkmış değil.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Bolton ifade verme konusunda istekli çünkü avukatı Bolton’ın şu ana kadar söylenenler dışında da bilgisi olduğunu belirtiyor.

Bolton’ın ifade verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek gibi. Bununla birlikte Bolton’ın eski yardımcısı Charles Kupperman’ın da ifade vermesi isteniyor.