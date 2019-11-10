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Azil Soruşturmasında Kritik Hafta

10.11.2019 23:45 | Son Güncelleme

Bu hafta azil soruşturmasında önemli bir viraja giriliyor. Azil soruşturması süresince kapalı kapılar ardından Temsilciler Meclisi’nde soruşturmayı yürüten komisyonlara ifade veren diplomatlar bu sefer basına açık bir şekilde ifade verecekler

Azil Soruşturmasında Kritik Hafta

Bu hafta azil soruşturmasında önemli bir viraja giriliyor. Azil soruşturması süresince kapalı kapılar ardından Temsilciler Meclisi’nde soruşturmayı yürüten komisyonlara ifade veren diplomatlar bu sefer basına açık bir şekilde ifade verecekler.

Çarşamba günü ilk olarak Amerika Dışişleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı George Kent ve Ukrayna Büyükelçiliği görevini vekaleten yürüten William Taylor Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek.

Taylor geçen ay basına kapalı oturumundaki ifadesinde Başkan Donald Trump’ın Ukrayna’ya silah yardımını Kiev’in eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu ile ilgili soruşturma açması koşuluna bağladığını kaydetmişti.

Taylor, bunu kendisine iki Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin söylediğini aktarmıştı.

William Taylor ayrıca Başkan Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’yi de Ukrayna konusunda Dışişleri Bakanlığı dışında bir başka politika yürütmekle suçlamıştı.

George Kent de basına kapalı ifadesinde Giuliani’yi suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Cuma günü de Temsilciler Meclisi’nde Amerika’nın Ukrayna eski büyükelçisi Marie Yovanovitch kamuoyuna açık bir şekilde ifade verecek.

Yovanovitch daha önce verdiği ifade Giuliani’nin gölge bir Ukrayna politikası yürüttüğünü belirtip kendisinin görevden alınmasında Trump’ın avukatının etkisinin olduğu mesajını vermişti.

Ancak diplomatların basına açık ifadeleri sırasında Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Trump’ı sert şekilde savunabilecekleri yorumları yapılıyor. Bunun da ifade sürecini olumsuz etkiliyebileceği kaydediliyor.

Temsilciler Meclisi’nde ifade vermesi beklenen bir başka önemli isim de Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton.

Ancak Bolton’un durumu biraz farklı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Bolton’ı ifade vermesi için çağırdı ancak Bolton bunun için Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun celp göndermesini istiyor. Bolton’ın istediği celp henüz çıkmış değil.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Bolton ifade verme konusunda istekli çünkü avukatı Bolton’ın şu ana kadar söylenenler dışında da bilgisi olduğunu belirtiyor.

Bolton’ın ifade verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek gibi. Bununla birlikte Bolton’ın eski yardımcısı Charles Kupperman’ın da ifade vermesi isteniyor.

Ancak Kupperman konuyu mhakemeye taşıdı. Beyaz Saray’ın ifade vermesini istemediği, Temsilciler Meclisi’nin ise ifade vermesini istediği Kupperman konusunda son sözü mahkeme söyleyecek gibi görünüyor.

Azil soruşturmasında 25 Temmuz'daki Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky arasındaki telefon konuşması araştırılıyor.

Başkan Donald Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlunun soruşturulması karşılığında Ukrayna'ya yönelik Kongre'nin kabul ettiği silah yardımını serbest bırakmayı taahhüt ettiği iddia ediliyor.

Trump bu iddiayı reddediyor.

Biden'ın oğlu bir dönem Ukrayna'da bir firmada yöneticilik yapmıştı.

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