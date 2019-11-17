Azil Soruşturmasında Önemli Hafta

Bu isimler Ulusal Güvenlik Konseyi eski üyesi Tim Morrison’la Başkan Yardımcısı Mike Pence’in bir yadımcısı Jennifer Williams. Her ikisi de azil soruşturmasına konu olan 25 Temmuz tarihli Trump’la Ukrayna Devlet Başkanı arasındaki telefon konuşmasını dinleyen isimlerdi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu daha sonra Beyaz Saray’dan iki yetkilinin verdiği ifadelerin deşifrelerini yayınladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat üyesi Eric Swalwell de Sandy’nin ifadesinin Trump yönetiminin Ukrayna’ya yönelik yaklaşık 400 milyon dolarlık yardımı tutmasıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Azil soruşturması hafta sonunda da devam etti. Cumartesi günü Beyaz Saray’da bütçe yetkilisi Mark Sandy ifade verdi. Yeni haftada soruşturma çerçevesinde 8 ismin ifade vermesi bekleniyor.

Azil soruşturması çerçevesinde bu hafta 8 isim kameraların önünde ifade verecek. Bu isimler arasında soruşturma çerçevesinde son günlerde ismi oldukça ön plana çıkan Amerika’nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland de bulunuyor.

Morrison’un ifadesinde daha önce görgü tanıklarının söylediklerini büyük oranda onayladığı ortaya çıktı.

Williams da Trump’ın siyasi soruşturmalar konusunda ısrarının alışılmadık ve uygunsuz olduğunu kaydetti.

Cuma günü de Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna Büyükelçiliği’nde görevli David Holmes soruşturma çerçevesinde verdiği ifade de Temmuz ayında Amerika’nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland’ın Başkan Donald Trump’la telefon görüşmesinde Ukrayna’nın eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’la ilgili soruşturma açacağını söylediğini belirtti.

Holmes 26 Temmuz’da olduğunu belirttiği telefon konuşması sırasında Sondland’le aynı masada olduğunu ve Trump’la Sondland’in sözlerini duyduğunu kaydetti.

Holmes, görüşmede Trump’ın soruşturmalarla ilgili soru sorduğunu, Sondland’in de Ukrayna Devlet Başkanı’nın soruşturmaları açacağını söylediğini aktardı.

Gordon Sondland’ın Çarşamba günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda ifade vermesi bekleniyor.

Sondland geçen ay kapalı kapılar arasında verdiği ifadede de daha sonra değişikliğe gitmiş, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na gönderdiği 3 sayfalık metinde Ukraynalı bir yetkiliye Biden ve oğluyla ilgili soruşturma açılmassa silah yardımının olmayabileceğini söylediğini hatırladığını kaydetmişti.