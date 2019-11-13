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Azil Soruşturmasının Halka Açık İlk Oturumu Başlıyor

13.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

Soruşturmada, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla telefon görüşmesinde askeri yardımı siyasi rakibi Joe Biden ve oğlunun Kiev tarafından soruşturulması koşuluna bağladığı yolundaki iddialar ele alınıyor

Azil Soruşturmasının Halka Açık İlk Oturumu Başlıyor

Temsilciler Meclisi’nin yürüttüğü, Başkan Donald Trump’ın azliyle ilgili soruşturmanın halka açık oturumları az sonra başlıyor.

Azil soruşturmasında, Başkan Trump’ın Temmuz ayında Ukrayna Cumhurbaşkanıyla yaptığı telefon konuşmasında Ukrayna’ya yapılması planlanan askeri yardımı 2020 seçimlerindeki rakibi Joe Biden ve oğlunun Kiev tarafından soruşturulması koşuluna bağladığı iddiaları ele alınıyor.

Çarşamba günkü halka açık ilk oturumu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff açacak.

Soruşturmaya yetkililerin Ukrayna’ya askeri yardımın Trump’ın Biden’ın soruşturulması koşuluna ne kadar güçlü şekilde bağladığı konusundaki görüşleri yön verecek. Bunların azil gerektiren suçlar olup-olmadığının yanıtı aranacak.

İlk oturumun ilk tanıkları, ABD’nin Ukrayna Maslahatgüzarı William Taylor’un ve diplomat George Kent.

Tanıklara soruları sormaya Schiff ve kıdemli Cumhuriyetçi Kongre üyesi Devin Nunes başlayacak. Her ikisinin de 45 dakika zamanı olacak.

Daha sonra oturumdaki diğer üyelerin her birinin tanıklara soru sormak için beşer dakika zamanı olacak, Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler birbirlerinin ardı sıra bu zamanlarını kullanacak.

Ayrıca oturumda özellikle Demokratlar’ın ilgili deşifreler, yazılı mesajlar ve haber makaleleri ile sosyal medya iletilerini de okuması bekleniyor.

İlk oturumun akşamüstü 16:30’da sona ermesi bekleniyor.

Azil soruşturmasıyla ilgili bilinmesi gereken unsur, bunun bir yargılama olmadığı. Ancak Temsilciler Meclisi’nin azli onaylaması halinde Senato’da yargılama süreci başlayacak.

Kongre Amerikan tarihinde yalnızca dördüncü kez görevi başındaki bir ABD Başkanı için azil soruşturması başlatmış oldu. Bunlardan ilki 1868’de Andrew Johnsnon’u ikincisiyse bundan 130 yıl sonra Bill Clinton’u hedef aldı. Ancak her ikisi de Senato tarafından aklandı.

Hakkında azil soruşturması başlatılan eski Başkanlardan Richard Nixon ise 1974’te Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon’un azline kesin gözüyle bakılıyordu.

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