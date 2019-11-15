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Azil soruşturmasının ikinci gününde Yovanovitch ifade verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 21:53 | Son Güncelleme

ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen, Başkan Donald Trump’ın azil (görevden alma) süreci halka açık oturumları kapsamında Ukrayna’nın eski ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch ifade verdi.

ABD, (DHA)- ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen, Başkan Donald Trump’ın azil (görevden alma) süreci halka açık oturumları kapsamında Ukrayna’nın eski ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch ifade verdi.
ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması dün Temsilciler Meclisi’nde görülmeye başlandı. Bugün ise halka açık oturumların ikincisi yapılıyor. Soruşturma kapsamında Ukrayna’nın eski ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch ifade verdi. Yovanovitch’in adı ilk kez Beyaz Saray tarafından yayımlanan Başkan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında geçen 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinde geçmişti. Telefon görüşmesinde Trump, Yovanovitch’in kötü bir büyükelçi olduğunu ve başına kötü şeyler gelebileceğinden bahsetmişti. Zelenski de bu yoruma katıldığını ifade etmişti. Trump, daha sonra Yovanovitch’in görevine son vermişti.

“ABD’NİN DIŞ POLİTİKASI İÇİN ÇALIŞTIM”
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Yovanovitch, 30 yıldır ABD’ye diplomat olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, “Görevim 30 yıldır ABD’nin dış politikalarını uygulamak. Bugüne kadar hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimleriyle çalıştım. Diplomatlık görevi partilerin çizgisinde davranarak icra edilmez” ifadelerini kullandı.

TRUMP: YOVANOVITCH’IN BULUNDUĞU HER YER KÖTÜYE GİTTİ
ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Ukrayna Büyükelçisi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, “Yovanovitch’in görev aldığı her yer kötüye gitti. Somalide’ydi, orası kötüye gitti. Ukrayna’ya gitti, Ukrayna lideriyle yaptığım görüşmede kendisi onun hakkında olumsuz konuştu. Büyükelçileri atamak ABD Başkanlarının mutlak hakkıdır” mesajını paylaştı.

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