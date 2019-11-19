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Azil Soruşturmasının Kamuya Açık Oturumunda Bugün

19.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla telefon görüşmesinde kendi seçim kampanyası çıkarı doğrultusunda rakibinin soruşturulmasını talep ettiği iddialarıyla ilgili Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda yürütülen soruşturmanın kamuya açık oturumları devam ediyor

Azil Soruşturmasının Kamuya Açık Oturumunda Bugün

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla telefon görüşmesinde kendi seçim kampanyası çıkarı doğrultusunda rakibinin soruşturulmasını talep ettiği ve bunu Ukrayna’ya yapılması planlanan askeri yardıma bağladığı iddialarıyla ilgili Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda yürütülen soruşturmanın kamuya açık oturumları devam ediyor.

Açılış konuşmalarını önceki oturumlarda da olduğu gibi Adalet Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve komisyonun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Devin Nunes yaptı.

Bugün ifade veren isimler Başkan’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yaptığı telefon konuşmasını dinleyen iki üst düzey ulusal güvenlik danışmanı.

Ulusal Güvenlik Konseyi mensubu Yarbay Alexander Vindman ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yardımcılarından Jennifer Williams oturumda soruları yanıtlıyor.

Sabah saatlerinde bu iki ismin tanıklığının ardından akşamüstü Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Timothy Morrison ve eski Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker ifade verecek.

Vindman ve diğer tanıklar daha önce soruşturma kapsamında kapalı kapılar ardından ifade verdi, ifadeleri kamuoyuyla paylaşıldı, Salı günüyse Kongre üyelerinin doğrudan sorduğu sorulara yanıt verecekler.

Vindman kapalı oturumdaki ifadesinde yabancı bir hükümetten bir ABD vatandaşının soruşturulmasını istemenin uygun olmayacağını düşündüğünü söylemişti.

Vindman, ABD’nin AB Büyükelçisi Gordon Sonland ile 10 Temmuz’da Beyaz Saray’da Ukraynalı yetkililer arasında yapılan bir toplantıyı da gündeme getirmiş, bu toplantıda Sondland’ın Ukraynalılar’a bir sonraki adım atılmadan önce isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söylediğini kaydetmişti.

Vindman’a göre bu istek 2016 seçimlerinin ve 2020 Başkanlık seçiminin Demokrat adayı olması muhtemel Joe Biden ile oğlunun soruşturulmasıydı.

William da standart süreç gereği dinlediği Başkan Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı arasındaki telefon konuşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Williams kapalı kapılar ardından verdiği ifadesinde görevi gereği konuşmanın dökümünü Başkan Yardımcısı Pence’in brifing malzemeleri arasına bıraktığını, ancak kendisinin bunu okuyup okumadığını bilmediğini kaydetmişti.

Başkan Yardımcısı Pence’in azil soruşturması sürecinde nasıl bir rol oynayacağı da merak konusu.

Başkan Trump’a yakınlığı ve seçim kampanyasına yaptığı milyon dolarlık bağışla bilinen Büyükelçi Sonland’ın Çarşamba günü ifade vermesi bekleniyor.

Oturumlarda konuşan diğer tanıklar Sonland’ın Trump’ın avukatı Rudy Giuliani ile birlikte Ukrayna ile Dışişleri Bakanlığı’nın resmi yolları dışında Başkan Trump’ın emriyle gizli iletişim kanalı oluşturduğu iddiasında bulunmuştu.

Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Timothy Morrison, Sonland ve Trump’ın 15 Temmuz

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