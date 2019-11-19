Azil Soruşturmasının Kamuya Açık Oturumunda Bugün

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla telefon görüşmesinde kendi seçim kampanyası çıkarı doğrultusunda rakibinin soruşturulmasını talep ettiği ve bunu Ukrayna’ya yapılması planlanan askeri yardıma bağladığı iddialarıyla ilgili Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda yürütülen soruşturmanın kamuya açık oturumları devam ediyor.

Açılış konuşmalarını önceki oturumlarda da olduğu gibi Adalet Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve komisyonun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Devin Nunes yaptı.

Bugün ifade veren isimler Başkan’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yaptığı telefon konuşmasını dinleyen iki üst düzey ulusal güvenlik danışmanı.

Ulusal Güvenlik Konseyi mensubu Yarbay Alexander Vindman ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yardımcılarından Jennifer Williams oturumda soruları yanıtlıyor.

Sabah saatlerinde bu iki ismin tanıklığının ardından akşamüstü Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Timothy Morrison ve eski Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker ifade verecek.

Vindman ve diğer tanıklar daha önce soruşturma kapsamında kapalı kapılar ardından ifade verdi, ifadeleri kamuoyuyla paylaşıldı, Salı günüyse Kongre üyelerinin doğrudan sorduğu sorulara yanıt verecekler.