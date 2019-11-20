Azil Soruşturmasının Kritik İsmi İfade Veriyor

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda yürütülen soruşturmanın kamuya açık oturumlarında, söyleyecekleri merakla beklenen isim, ABD'nin Avrupa Birliği büyükelçisi Gordon Sondland ifade veriyor.

Başkan Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle telefon görüşmesinde kendi seçim kampanyası çıkarı doğrultusunda rakibinin soruşturulmasını talep ettiği ve bunu Ukrayna’ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardıma bağladığı iddialarının en kilit isimlerinden biri olarak görülüyor.

Sondland, Trump’a yakın isimlerin aksine azil soruşturmasıyla işbirliği yaptı ancak geçen ay kapalı kapılar arasında verdiği ifadenin tutarlı olmadığı belirtiliyor.

Sondland ilk ifadesinden haftalar sonra değişikliğe gitmiş, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na gönderdiği 3 sayfalık ek metinde, Ukraynalı bir yetkiliye Biden ve oğluyla ilgili soruşturma açılmazsa silah yardımının olmayabileceğini söylediğini hatırladığını kaydetmişti.

Ancak Sondland bu ifadesinde 26 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir restoranda Trump'ı aradığını ve "soruşturma" hakkında bilgi verdiğini anlatmadı. Telefondan taşacak kadar yüksek sesli konuşmada Trump’ın söylediklerini, Sondland’la aynı masadaki ABD'nin Kiev elçiliğinde çalışan David Holmes duydu.