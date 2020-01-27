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Azil süreci devam eden Trump'a bir darbe daha!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın, yeni çıkacak kitabında, "Başkan Trump'ın siyasi rakibi Biden ve oğlu hakkında soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmak istediğini" yazdığı iddia edildi.

Azil süreci devam eden Trump'a bir darbe daha!

Amerikan kamuoyuna bomba gibi düşen haber, New York Times (NYT) gazetesinde "Bolton'ın kitabına göre Trump, Ukrayna yardımını, yapılmasını istediği soruşturmalara bağladı" başlığıyla yer aldı.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın mart ayında piyasaya çıkması beklenen "Olayın Olduğu Yer" (The Room Where It Happened) adlı kitabının kopyasına ulaşan NYT gazetesi, Ukrayna konusunda önemli bir iddia ortaya attı.

Buna göre Bolton, geçen ağustos ayında Donald Trump'ın kendisine, "Ukraynalı yetkililer, Biden ailesine yönelik soruşturmaları başlatana kadar bu ülkeye askeri yardımı dondurmak istediğini" söylediğini iddia etti.

ABD Senatosunda Trump'ın yargılanması devam ederken gündeme düşen iddianın, pazartesi sabahından itibaren Kongrede geniş şekilde yankılanması bekleniyor.

"BOLTON TANIK OLARAK DİNLENSİN"

Birçok Demokrat senatör ve vekil iddianın çok önemli olduğunu ve Senatodaki yargılamayı etkileyebileceğini savunurken Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Twitter hesabından, "Bu durum açık bir şekilde Anayasa'nın örtbas edilmesidir." yorumunu yaptı.

Senatodaki Demokratların Azınlık Lideri Chuck Schumer da diğer Demokrat senatörler gibi, iddianın sahibi Bolton'ın Senatoda tanık olarak dinlenmesi gerektiğini savundu.

BOLTON'IN AVUKATINDAN İLK YORUM

Haberle ilgili henüz Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Trump'tan ya da Bolton'ın kendisinden bir değerlendirme gelmedi, Bolton'ın avukatı Charles Cooper ise Axios haber sitesine açıklama yaptı.

Cooper, kitap taslağının, 30 Aralık 2019'da değerlendirme için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığına kapalı zarfta gönderildiğini ve ancak buradan medyaya sızmış olabileceğini ileri sürdü.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Bolton'ın Ukrayna konusuyla ilgili olarak "hiçbir şey bilmediğini" iddia etmişti.

SENATODAKİ YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Senatoda salı günü başlayan yargılama sürecinde iddia makamı olan Demokrat savcı vekiller açılış sunumlarını cuma günü tamamlamış, Trump'ın avukatları ise cumartesi günü savunmalarına başlamıştı.

Salı günü kabul edilen yargılama usülüne göre, iddia makamı ile savunma tarafına açılış sunumları için üçer güne bölünmüş şekilde toplam 24'er saat verilmişti.

Sürenin sona ermesinin ardından gelecek hafta senatörler soru sorma şansını elde edecek, hem iddia hem de savunma makamına sorularını sorması için senatörlere 16 saat süre verilecek.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini savunan Pelosi, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş, Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Trump azil süreci Bolton Biden Ukrayna

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