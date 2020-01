Azil süreci devam eden Trump'a bir darbe daha!

Amerikan kamuoyuna bomba gibi düşen haber, New York Times (NYT) gazetesinde "Bolton'ın kitabına göre Trump, Ukrayna yardımını, yapılmasını istediği soruşturmalara bağladı" başlığıyla yer aldı.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın mart ayında piyasaya çıkması beklenen "Olayın Olduğu Yer" (The Room Where It Happened) adlı kitabının kopyasına ulaşan NYT gazetesi, Ukrayna konusunda önemli bir iddia ortaya attı.

Buna göre Bolton, geçen ağustos ayında Donald Trump'ın kendisine, "Ukraynalı yetkililer, Biden ailesine yönelik soruşturmaları başlatana kadar bu ülkeye askeri yardımı dondurmak istediğini" söylediğini iddia etti.

ABD Senatosunda Trump'ın yargılanması devam ederken gündeme düşen iddianın, pazartesi sabahından itibaren Kongrede geniş şekilde yankılanması bekleniyor.

"BOLTON TANIK OLARAK DİNLENSİN"

Birçok Demokrat senatör ve vekil iddianın çok önemli olduğunu ve Senatodaki yargılamayı etkileyebileceğini savunurken Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Twitter hesabından, "Bu durum açık bir şekilde Anayasa'nın örtbas edilmesidir." yorumunu yaptı.