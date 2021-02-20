Azil Sürecinde Aklanan Trump'ı Neler Bekliyor?

Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasının üzerinden günler geçti ancak tartışması hala bitmedi. Donald Trump, Senato’da isyana teşvik suçlamasından aklandı ama bu kez Cumhuriyetçi Parti içinde Trump tartışması başladı. Kongre’deki Cumhuriyetçiler eski başkanın yolundan mı gidecek yoksa parti ilkelerine mi dönecek? Senato’daki yargılamanın sona ermesi Trump’ın hukuk açısından rahatladığı anlamına gelmiyor çünkü onu muhtemel yeni suçlamalar bekliyor. Amerika’da eski Başkan Donald Trump’la ilgili azil süreci Senato’daki yargılamada suçsuz bulunmasının ardından sona erdi ama etkileri yayılarak devam ediyor. En önemli etkisi de Cumhuriyetçi Parti’de dikkat çekiyor. Parti içinde adeta bir savaş var. Trump’ı hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da suçlu bulan Cumhuriyetçiler’e tepki söz konusu. Bazı eyaletlerdeki Cumhuriyetçi Parti yönetimi bu yönde oy kullanan Kongre üyelerini kınadı. Ancak parti içinde eleştirilere maruz kalanlar da Cumhuriyetçi Parti’nin bir kişiye bağlılıktan çok bilindik kimliğine dönmesinden yana.

Parti içindeki mücadele en üst düzeye kadar çıkmış durumda. Eski Başkan Donald Trump 6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle kendisini eleştiren Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’a sert eleştiriler yöneltti ve artık bulunduğu konumda olmaması gerektiği mesajını verdi. Amerikalılar’ın yüzde 62’si üçüncü siyasi parti kurulmasindan yana Trump’ın hala Cumhuriyetçiler arasında popülerliğini koruması partinin elini kolunu bağlamış görünüyor. Anketler de Cumhuriyetçiler’in önemli bir bölümünün Trump’ın yeniden başkanlığa adaylığına destek verdiğini ortaya koyuyor. Bu gelişmeler Cumhuriyetçi Parti’de bölünme tartışmalarını başlatmış durumda. Eski Cumhuriyetçi yetkililerin üçüncü bir partiyi kurmayı değerlendirdiği Amerikan medyasına yansıdı. Bu fikre kamuoyundan da önemli oranda destek var. Yapılan bir ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 62’si üçüncü parti fikrini destekliyor. Bu konuda Gallup’un şu ana kadar yaptığı anketlerde çıkan en yüksek oran bu.

Peki bütün bu tartışmaların nedeni olan eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da aklanması kendisi açısından hukuki sürecin bittiği anlamına mı geliyor? Hayır.

Trump’tan suç duyurusu Artık sivil bir vatandaş olan Trump’a suç duyurusunda bulunuldu bile, hem de Temsilciler Meclisi’nin Demokrat bir üyesi tarafından. Associated Press (AP) haber ajansı muhabiri Eric Tucker, suç duyurusunu şu sözerle anlattı: “Bu suç duyurusu Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani ve iki farklı aşırıcılık yanlısı grubun birlikte komplo kurarak, Kongre ve diğer federal yetkililerin görevlerini yerine getirmesini engellemek için güç kullanımını ya da gözdağı vermeyi yasaklayan, 1871 tarihli Ku Klux Klan yasasını ihlal ettiği iddiasını içeriyor. Burada Donald Trump’ın seçimlerin hileli olduğu yönündeki ısrarlı yanlış açıklamalarının isyana zemin hazırladığı belirtiliyor ve bunun Kongre’nin seçim sonuçlarını onaylama sürecini engellediği vurgulanıyor.” Sadece bu değil, Kongre 6 Ocak baskınıyla ilgili son sözünü söylemedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 11 Eylül saldırılarının ardından kurulan bağımsız soruşturma komisyonunun benzeri bir komisyon kurulacağını belirtti. Buna partilerüstü bir destek var. Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve Beyaz Saray olayla ilgili bir komisyon kurulmasına destek veriyor.

Böyle bir komisyonun olayı soruşturması aylar sürebilir ve sürecin sonunda Trump zarar görebilir. “Yeni görgü tanıkları, yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kongre’nin bir üyesinden Donald Trump’la Temsilciler Meclisi azınlık lideri Kevin McCarty arasındaki konuşmayı duyduk. Demokratlar bunu Trump’ın şiddet olaylarına aldırmazlığının bir kanıtı olarak yorumladı. Ancak bu durum Trump hakkında ceza davası açıp açmama konusundan ayrı” diyen Tucker’a göre, “Dava açmak kolay gibi görünmüyor. Bu, bugünkü bilgilerimizin ötesinde unsurlar gerektiriyor. Ceza davası açma düzeyine getirmek de zor olacak.” Ancak Trump’ı önümüzdeki günlerde sadece Kongre baskınıyla ilgili gelişmeler beklemiyor. Eski başkanı bekleyen muhtemel bir dizi hukuki süreç olabilir. Trump’a karşı soruşturmaların nasıl sonuçlanacağı merak konusu Manhattan bölge savcılığı, New York eyaleti Adalet Bakanlığı Trump’la ilgili incelemelerini sürdürüyor. Trump’la ilgili bir ya da birden fazla dava açılma ihtimali var. Eski başkan ise hukuki açıdan hakkındaki gelişmelerle ilgili pek de endişeli görünmüyor.