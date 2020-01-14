Azil sürecinde yeni gelişme! Temsilciler Meclisi'nin Trump oylamasında büyük gün belli oldu!

Amerikan medyasına konuşan Demokrat vekiller, parti toplantısında buluştukları Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, azil maddelerinin yarın oylanacağını söylediğini aktardı.

Aralık ayı sonunda Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Trump'ın azli istemiyle kabul edilen iki azil maddesi yaklaşık 1 aydır Senatoya gönderilmeyi bekliyordu.

Pelosi'nin ayrıca Senatodaki yargılama sürecinde Temsilciler Meclisi adına "savcılık" görevi görecek Demokrat hukuk ekibinin isimlerini de en kısa süre içinde açıklayacağı kaydedildi.

Söz konusu iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesinin ardından Senatonun bu hafta içinde Trump'ın yargılanması sürecine başlayabileceği belirtiliyor.

SENATO ÇOĞUNLUK LİDERİ MCCONNELL'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Trump'ın Senatodaki yargı sürecinde hangi kuralların ne şekilde işleyeceği ve kimlerin ifadeye davet edileceği ile ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Demokratlar Cumhuriyetçilerin Trump'ı adil şekilde yargılamadan aklaması halinde tarihin kendilerini affetmeyeceği uyarısında bulunurken, Cumhuriyetçiler Senatodaki sürecin adil ve hızlı bir şekilde ilerlemesinin önemine işaret ediyor.