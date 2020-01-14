HABER
  4. Azil sürecinde yeni gelişme! Temsilciler Meclisi'nin Trump oylamasında büyük gün belli oldu!

Azil sürecinde yeni gelişme! Temsilciler Meclisi'nin Trump oylamasında büyük gün belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:49 | Son Güncelleme

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinin, Başkan Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini yarın oylayacağı bildirildi.

Azil sürecinde yeni gelişme! Temsilciler Meclisi'nin Trump oylamasında büyük gün belli oldu!

Amerikan medyasına konuşan Demokrat vekiller, parti toplantısında buluştukları Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, azil maddelerinin yarın oylanacağını söylediğini aktardı.

Aralık ayı sonunda Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda Trump'ın azli istemiyle kabul edilen iki azil maddesi yaklaşık 1 aydır Senatoya gönderilmeyi bekliyordu.

Pelosi'nin ayrıca Senatodaki yargılama sürecinde Temsilciler Meclisi adına "savcılık" görevi görecek Demokrat hukuk ekibinin isimlerini de en kısa süre içinde açıklayacağı kaydedildi.

Söz konusu iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesinin ardından Senatonun bu hafta içinde Trump'ın yargılanması sürecine başlayabileceği belirtiliyor.

SENATO ÇOĞUNLUK LİDERİ MCCONNELL'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Trump'ın Senatodaki yargı sürecinde hangi kuralların ne şekilde işleyeceği ve kimlerin ifadeye davet edileceği ile ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Demokratlar Cumhuriyetçilerin Trump'ı adil şekilde yargılamadan aklaması halinde tarihin kendilerini affetmeyeceği uyarısında bulunurken, Cumhuriyetçiler Senatodaki sürecin adil ve hızlı bir şekilde ilerlemesinin önemine işaret ediyor.

Temsilciler Meclisindeki Demokratların azil maddelerini Senatoya göndermekle ilgili açıklamasının ardından kameralar karşısına geçen Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, sürecin hızlı ilerleyeceği mesajını verdi.

McConnell, Demokratların "yeni tanıklar dinlensin" şeklindeki talebini gereksiz bulduğunu vurgulayarak, "Eğer Demokratlar davalarında eminlerse yargıcın soruşturmayı yeniden yapmasına gerek yok, eğer emin değillerse o zaman en başta azil oylamasını neden yaptılar?" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Muhalefetten Erdoğan’a Libya Tepkisi: ‘Putin’i Dinliyorsun’Muhalefetten Erdoğan’a Libya Tepkisi: ‘Putin’i Dinliyorsun’
Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)Ulukışla'da yangın faciası: 2'si çocuk 4 ölü, 3 yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump'a yönelik azil soruşturması Nancy Pelosi Temsilciler Meclisi

En Çok Okunan Haberler

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Yaşlı kadına evinde tecavüz etti! "Arkamdan gelip..."

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık fiyatını yükselten esnafa kızan belediye tanzim satışına başladı

Uyarıları hiçe saydı! Belediye Başkanı duruma el koydu

İstanbul Valiliği'nden sokakta yaşayan vatandaşlara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Hava soğuk kimse dışarıda kalmasın! Misafir edelim' çalışması

Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

Elektrikli battaniye ile uyudu sonrası korkunç!

Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı!

Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı!

Samsun'da korkutan yangın! Hastane çatısı alevlere teslim oldu!

Samsun'da korkutan yangın! Hastane çatısı alevlere teslim oldu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın detayları CNN International'de açıkladı! 'Hala üzerinde çalışıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Libya açıklaması: Üzerinde çalışıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.