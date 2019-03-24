'Azil' Tartışmaları Bitti mi?

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kısa süre önce, Trump'ın görevden azledilmesi için sürecin başlatılmasına karşı olduğunu, çünkü Trump'ın buna ”değmeyeceğini” söylemişti.

Kongre'deki Demokrat Partili liderlerinse yakın tarihi akıllarından çıkarmadıkları ve 1998 yılında Cumhuriyetçiler'in dönemin başkanı Bill Clinton'ı görevden azletme çabalarının ne gibi sonuçlar doğurduğunu hatırladıkları gözleniyor.

Başkan Trump, kısa süre önce Ohio eyaletine yaptığı ziyaretten önce gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunun Mueller'ın raporuna erişimi olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Trump, ”Bırakın rapor yayınlansın, insanlar görsün. Bakalım bu meşru bir raporu mu,” şeklinde konuştu.

Pelosi, liberal Demokratlar'ın baskısına rağmen bu tavrını koruyor. Temsilciler Meclisi Başkanı, Kongre'de kısa süre önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ”Başkanların görevden azledilmesi, ülkemizde kutuplaşmaya yol açan bir mesele. Önce gerçekleri, hukuku ve başkanın yaptıklarını anlayalım,” şeklinde konuştu.

​Trump: 'Çok iyi iş çıkarıyorum'

Başkan Trump için görevden azledilme fikri, gerçekleşmesi mümkün olmayacak bir durum. Trump, Ocak ayında bu konuda kendisine yöneltilen bir soru üzerine, ”Harika işler çıkaran birini görevden azledemezsiniz. Ben bunu böyle görüyorum,” şeklinde yanıt vermişti.

Trump, geçen yılın sonunda Reuters haber ajansına verdiği demeçte görevden azledilme meselesinin kendisini kaygılandırmadığını söylemiş, ”Eğer öyle bir şey olursa insanlar ayaklanır,” demişti.

Trump'ın Kongre'deki Cumhuriyetçi müttefikleri de her an Başkan'ın savunmasına koşmak için hazır bekliyor. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partililer'in lideri Kevin McCarthy, kısa süre önce yaptığı açıklamada, başkanın görevden azledilmesi süreciyle ilgili olarak böyle bir gelişmenin ülke için iyi olmayacağını söyledi. McCarthy, ”Demokratlar, Başkan Trump daha seçimi kazandığı gün azil sürecini başlatma kararı aldı,” şeklinde konuştu.