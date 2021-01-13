Azil Tasarısı Bugün Temsilciler Meclisi’nde Oylanıyor

Temsilciler Meclisi'nin Başkan Donald Trump'ın görevden uzaklaştırılması için Çarşamba günü ikinci kez azil sürecini başlatmak üzere oylama yapması bekleniyor.
Demokrat Partililer Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ellerinde bulundurduğu için azil sürecini ilerletmede tek başlarına yeterli oya sahip. Bazı Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri de Demokrat Parti'ye azil sürecinde destek vereceklerini açıkladı.
Washington eyaletinden Cumhuriyetçi Partili temsilci Jaime Herrera Beutler, Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Trump'ın "görev yeminini ihlal ettiği" gerekçesiyle Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oylamada azil süreci lehine oy kullanacağını açıkladı.
Herrera Beutler, açıklamasında, "Amerikan Başkanı, iktidarın bir yönetimden diğerine barışçı şekilde geçişini durdurmayı amaçlayan ayaklanmayı kışkırttı" ifadelerine yer verdi.
Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki üç numaralı ismi, eski Başkan George W. Bush'un yardımcısı Dick Chaney'nin kızı Wyoming eyaleti temsilcisi Liz Chaney de azil sürecine destek vereceğini açıkladı ve "Bir Amerikan başkanı şimdiye kadar bundan daha büyük bir ihanette bulunmamıştı" dedi.
Azil sürecine destek vereceklerini açıklayan diğer üç Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Katko, Adam Kinzinger ve Fred Upton.
Cumhuriyetçi Partililer'in Temsilciler Meclisi'ndeki lideri ve aynı zamanda Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri olan Kevin McCarthy ise azil sürecinin devreye sokulmasına karşı çıkarak, "Azil süreci şu dönemde ülkemizi biraraya getirmenin tam tersi etkisi yaratır" dedi.
Trump’tan açıklama
Başkan Trump da Salı günü Amerika-Meksika sınırına yaptığı ziyaret sırasında benzer mesaj verdi.
Trump, azil sürecinin başlatılmasına ilişkin olarak, ”Bu durum birçok insanın anlayabileceğinden çok daha fazla öfke, bölünme ve acıya neden oluyor, bu Amerika için çok tehlikeli, özellikle de bu son derece hassas dönemde” dedi ve 'barış ve sükunet' çağrısında bulunarak şu an 'hukuk ve nizam zamanı' olduğunu söyledi.
Geçen hafta Kongre baskınını düzenleyen destekçilerine "Sizi seviyoruz, sizler çok özelsiniz" şeklinde hitap etmiş olan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Cumhuriyetçi Partililer geçen yıl Joe Biden hakkında soruşturma başlatması için Ukrayna'ya baskı yaptığı gerekçesiyle aleyhinde başlatılan azil sürecine karşı parti çizgisinde 'hayır' oyu kullanmıştı. Ancak Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Partili liderler, bu kez parti üyelerine azil sürecine karşı oy kullanmaları yönünde baskı yapmak gibi bir niyetleri olmadığının işaretini verdi.
Temsilciler Meclisi'nin azil soruşturması tasarısını onaylaması durumunda süreç Senato'ya iletilecek ve Senato'da azil duruşması yapılacak. Ancak Trump'ın Senato tarafından suçlu bulunması için gereken oy sayısına erişilip-erişilemeyeceği belirsiz.
Pelosi azil sürecini yönetecek Kongre üyelerini belirledi
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Salı gece geç saatlerde, azil sürecini yönetecek ve süreç içinde savcılık görevini üstlenecek dokuz Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan grubun başına Maryland eyaletinden Kongre üyesi Jamie Raskin'i getirdiğini açıkladı.
Pelosi, yaptığı açıklamada, "Başkan'ın görevden azledilerek uzaklaştırılmasının gerekçelerini sunmak, bu grubun anayasal görevidir. Bu görevi ülkelerine karşı duydukları büyük sevgi, demokrasimizi koruma azmi ve Anayasa yeminine bağlılıklarının rehberliğinde gerçekleştirecekler. Azil sürecini yönetecek üyelerimiz, halkımız adına demokrasiyi savunma görevlerini derin bir ciddiyet ve aciliyet hissiyle yerine getirecektir" dedi.
Temsilciler Meclisi'ndeki liderlerin Trump'ın görev süresi önümüzdeki hafta dolacağı için azil tasarısını Senato'ya hemen gönderip-göndermeyeceği net değil. Ancak görevden ayrıldıktan sonra bile Senato'da aleyhinde çıkacak suçlama kararı, Trump'ın bir daha federal düzeyde görev almasının engellenmesi anlamına gelecek.
Azil tasarısı, Temsilciler Meclisi'nin geçen haftaki Kongre baskınından sonra Trump'ı görevden uzaklaştırmak için başvurduğu iki yöntemden biri.
Temsilciler Meclisi, Salı gecesi geç saatlerde Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ve Trump kabinesi üyelerinin anayasal yetkilerini kullanarak Anayasa'nın 25'inci ek maddesini devreye sokmaları amacıyla hazırlanan tasarıyı parti çizgileri doğrultusunda kullanılan 205'e karşı 223 oyla onayladı.
Pence’den itiraz
Başkan Yardımcısı Pence ise Salı günü Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye ilettiği mektupta Başkan Trump'ın görevden uzaklaştırılması için 25'inci maddenin işletilmesine karşı olduğunu söyledi. Pence, "Bu tür bir eylemin ülkemizin yararına olacağına ya da Anayasamıza uygun olduğuna inanmıyorum" dedi. Pence 25'inci maddenin işletilmesinin kötü bir emsal teşkil edeceğini kaydetti.
Pence bu maddenin cezalandırma ya da gasp amacıyla kullanılmaması ve zihinsel kapasiteyle ilgili sorunlarda kullanılması gerektiği görüşünü dile getirdi. Seçim sonucunun belirlenmesinde anayasal yetkisinin ötesinde adımlar atması için yapılan siyasi baskılara boyun eğmediğini belirten Pence, "Temsilciler Meclisi’nin ülkemiz için çok ciddi olan böyle bir zamanda siyasi oyunlar oynama çabasına da boyun eğmeyeceğim" dedi.
Dört sayfalık azil kararı tasarısı neleri içeriyor?
Temsilciler Meclisi’ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump "isyanı teşvikle" suçlanıyor. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi halinde, Cumhuriyetçi Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.
Dört sayfalık azil kararı tasarısında Trump'ın seçim hileleriyle ikinci kez başkan seçilmesinin engellendiği yönünde temelsiz suçlamalarda bulunduğu, Georgia eyaletindeki yerel seçim yetkililerine Biden'ın eyalette az farkla elde ettiği zaferi geri çevirmek için kendisine 11 binden fazla oy 'bulmaları' yönünde baskı yaptığı ve geçen Çarşamba günü binlerce destekçisini Kongre üyelerinin seçim sonuçlarını geri çevirmesi için baskı yapmak üzere Kongre binasına yürümeleri için harekete geçirdiği ayrıntıları yer alıyor.
Seçilmiş başkan Joe Biden ise "umut ve beklentisinin" göreve geldikten sonra Senato'nun bir yandan azil davasını yürütürken diğer yandan kabinesine aday gösterdiği isimlerin onay oturumlarının düzenlenmesini yönünde olduğunu belirtti.
Biden, Kongre baskınına katılanlara ilişkin açıklamasındaysa "İsyana katılan, insanların hayatını tehdit eden, kamu malına zarar veren ve büyük hasara yol açan bu kişilerin hesap vermesine çok ciddi şekilde odaklanması, kritik önem taşıyor" şeklinde konuştu.