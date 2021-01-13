Azil Tasarısı Bugün Temsilciler Meclisi’nde Oylanıyor

Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki üç numaralı ismi, eski Başkan George W. Bush'un yardımcısı Dick Chaney'nin kızı Wyoming eyaleti temsilcisi Liz Chaney de azil sürecine destek vereceğini açıkladı ve "Bir Amerikan başkanı şimdiye kadar bundan daha büyük bir ihanette bulunmamıştı" dedi.

Demokrat Partililer Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ellerinde bulundurduğu için azil sürecini ilerletmede tek başlarına yeterli oya sahip. Bazı Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri de Demokrat Parti'ye azil sürecinde destek vereceklerini açıkladı.

Temsilciler Meclisi'nin Başkan Donald Trump'ın görevden uzaklaştırılması için Çarşamba günü ikinci kez azil sürecini başlatmak üzere oylama yapması bekleniyor.

Azil sürecine destek vereceklerini açıklayan diğer üç Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Katko, Adam Kinzinger ve Fred Upton.

Cumhuriyetçi Partililer'in Temsilciler Meclisi'ndeki lideri ve aynı zamanda Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri olan Kevin McCarthy ise azil sürecinin devreye sokulmasına karşı çıkarak, "Azil süreci şu dönemde ülkemizi biraraya getirmenin tam tersi etkisi yaratır" dedi.

Trump’tan açıklama

Başkan Trump da Salı günü Amerika-Meksika sınırına yaptığı ziyaret sırasında benzer mesaj verdi.

Trump, azil sürecinin başlatılmasına ilişkin olarak, ”Bu durum birçok insanın anlayabileceğinden çok daha fazla öfke, bölünme ve acıya neden oluyor, bu Amerika için çok tehlikeli, özellikle de bu son derece hassas dönemde” dedi ve 'barış ve sükunet' çağrısında bulunarak şu an 'hukuk ve nizam zamanı' olduğunu söyledi.

Geçen hafta Kongre baskınını düzenleyen destekçilerine "Sizi seviyoruz, sizler çok özelsiniz" şeklinde hitap etmiş olan Trump, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.