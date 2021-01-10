“Azil Tasarısı Pazartesi Sunulacak”

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Ted Lieu, Başkan Donald Trump hakkında azil tasarısını Pazartesi günü sunacaklarını açıkladı.
Lieu, 2019 yılının Aralık ayında Trump’a yönelik ilk azil tasarısının Temsilciler Meclisi’nde onaylanması sürecinin aktif katılımcılarından biriydi. Ancak daha sonra Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daki azil davasının sonunda Trump, siyasi rakibi Joe Biden'ı hedef almak için ABD’nin Ukrayna'ya yapacağı yardımı kullandığı yönündeki suçlamalardan beraat etmişti.
Mecliste California eyaletini temsil eden Lieu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Kongre’ye Trump destekçilerince Çarşamba günü düzenlenen baskının ardından hazırlanan yeni azil tasarısını Pazartesi günü Temsilciler Meclisi’ne sunacaklarını bildirdi. Mesajında Lieu, kendisinin yanı sıra diğer iki Demokrat Kongre üyesi David Cicilline ve Jamie Raskin ile Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ekibi tarafından hazırlanan tasarının 180 imzaya ulaştığını bildirdi.
Trump, Çarşamba günkü protestolar sırasında yaptığı konuşmada destekçilerini Kongre’ye baskın düzenlemeye teşvik etmekle suçlanıyor.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Trump’ı derhal istifa etmemesi halinde Başkan hakkında ikinci kez azil girişimi başlatacaklarını açıklamıştı.
Pelosi ayrıca partisine mensup Kongre üyelerinden, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğu gerekçesiyle görevden alınmasına imkan veren Anayasa’nın 25’inci Ek Maddesi’ni uygulamaya koymaya yönelik bir tasarı da hazırlamalarını istemişti.
CBS kanalının 60 Dakika programına konuşan Pelosi, Başkan Trump için, “Çok ciddi bir şey yaptı ve yargılanması gerekiyor” dedi. Pelosi’nin bu açıklaması, programın kesitlerinde yayınlandı. Programın tam hali yarın yayınlanacak.
Cumhuriyetçi senatörden Trump’a istifa çağrısı
Trump’ı görevden almaya yönelik özellikle Demokratlar arasında hız kazanan çabalar, Cumhuriyetçiler’den de bazı isimlerin desteğini alıyor. Bu sayı henüz küçük olsa da giderek artıyor. Yönetim içinde de son birkaç günde aralarında iki bakanın da olduğu bazı üst düzey isimler istifa etti.
Cumhuriyetçi Parti Alaska Senatörü Lisa Murkowski Cuma günü Anchorage Daily News gazetesine verdiği demeçte Trump’ın hemen istifa etmesi gerektiğini ve eğer Cumhuriyetçiler Trump’la aralarına mesafe koymazsa partiden ayrılmayı düşünebileceğini söyledi.
Nebraska Senatörü Ben Sasse de, CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Trump’ın azledilmesi seçeceğini “kesinlikle değerlendireceğini” belirtti ve Başkan’ı “ettiği yemini görmezden gelmekle” eleştirdi.
Trump’a yakın isimlerden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy ise, Demokratlar’ı birlik ruhuna zarar vermemek adına azil girişimlerini rafa kaldırmaya çağırdı.
Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere de, 12 gün kala Trump’ı azletmenin ülkede daha fazla bölünmeye yol açmak dışında bir sonuç yaratmayacağı açıklamasında bulunmuştu.
Reuters haber ajansına göre azil maddelerinin Kongre üyeleri arasında dolaşan bir kopyasında Trump, ‘‘ABD yönetimine karşı şiddeti teşvik etmekle’’ suçlanıyor.
Maddelerde ayrıca Trump’ın geçen hafta Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı ve eyalette seçimi kendisine kazandıracak oyları bulmasını istediği bir saatlik telefon konuşması da yer alıyor.
Azil girişimi 20 Ocak'a kadar sonuçlanır mı?
Demokratlar Başkan Yardımcısı Mike Pence’e 25’inci Madde seçeceğini gözden geçirmesi için baskı yapıyor ancak danışmanlarından birine göre Pence bu fikre sıcak bakmıyor.
Temsilciler Meclisi’nde azil gerekçelerinin onaylanması durumunda Cumhuriyetçiler’in kontrolunda olan Senato’da azil davasının görülmesi gerekiyor ancak daha önce Trump’ı zaten bir kez aklayan Senato 19 Ocak’a kadar tatile girmişti. Seçilmiş Başkan Joe Biden de görevine resmen 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle başlayacak.
Reuters’ın haberine göre Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell Cumhuriyetçi senatörlere gönderdiği bültende, olası bir davanın Trump’ın görev süresi tamamlanana kadar başlamayacağını belirtti. Reuters bu haberini McConnell’ın gönderdiği yazıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdı. Trump’ın azledilmesi için 100 üyeli Senato’da en az üçte iki çoğunluğun azle destek vermesi gerekiyor.
Ocak ayı başında Georgia’daki iki Senato koltuğu için yapılan seçimi de kazanan Demokratlar bu ay Senato’da çoğunluğu Cumhuriyetçiler’in elinden alacak.
Trump 2019 yılının Aralık ayında, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi’nin hakkında azil kararı verdiği üçüncü başkan olmuştu ancak şimdiye kadar hiçbir başkan iki kez azledilmedi.
Başkan Trump, 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının belli olmasından sonra uzun bir süre yenilgiyi kabul etmemiş ve seçimlere hile karıştığını savunmuştu. Trump’ın ekibi çekişmeli geçen eyaletlerde birçok dava açmış ancak sonuç alamamıştı.
Twitter da dün Başkan Donald Trump’ın resmi hesabını süresiz olarak askıya almıştı Twitter’dan yapılan açıklamada, ‘‘@realDonaldTrump hesabı tarafından yapılan son iletilerin ve bunların içeriğinin