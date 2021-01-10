“Azil Tasarısı Pazartesi Sunulacak”

Mecliste California eyaletini temsil eden Lieu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Kongre’ye Trump destekçilerince Çarşamba günü düzenlenen baskının ardından hazırlanan yeni azil tasarısını Pazartesi günü Temsilciler Meclisi’ne sunacaklarını bildirdi. Mesajında Lieu, kendisinin yanı sıra diğer iki Demokrat Kongre üyesi David Cicilline ve Jamie Raskin ile Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu ekibi tarafından hazırlanan tasarının 180 imzaya ulaştığını bildirdi.

Lieu, 2019 yılının Aralık ayında Trump’a yönelik ilk azil tasarısının Temsilciler Meclisi’nde onaylanması sürecinin aktif katılımcılarından biriydi. Ancak daha sonra Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daki azil davasının sonunda Trump, siyasi rakibi Joe Biden'ı hedef almak için ABD’nin Ukrayna'ya yapacağı yardımı kullandığı yönündeki suçlamalardan beraat etmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Trump’ı derhal istifa etmemesi halinde Başkan hakkında ikinci kez azil girişimi başlatacaklarını açıklamıştı.

Pelosi ayrıca partisine mensup Kongre üyelerinden, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğu gerekçesiyle görevden alınmasına imkan veren Anayasa’nın 25’inci Ek Maddesi’ni uygulamaya koymaya yönelik bir tasarı da hazırlamalarını istemişti.

CBS kanalının 60 Dakika programına konuşan Pelosi, Başkan Trump için, “Çok ciddi bir şey yaptı ve yargılanması gerekiyor” dedi. Pelosi’nin bu açıklaması, programın kesitlerinde yayınlandı. Programın tam hali yarın yayınlanacak.

Cumhuriyetçi senatörden Trump’a istifa çağrısı

Trump’ı görevden almaya yönelik özellikle Demokratlar arasında hız kazanan çabalar, Cumhuriyetçiler’den de bazı isimlerin desteğini alıyor. Bu sayı henüz küçük olsa da giderek artıyor. Yönetim içinde de son birkaç günde aralarında iki bakanın da olduğu bazı üst düzey isimler istifa etti.

Cumhuriyetçi Parti Alaska Senatörü Lisa Murkowski Cuma günü Anchorage Daily News gazetesine verdiği demeçte Trump’ın hemen istifa etmesi gerektiğini ve eğer Cumhuriyetçiler Trump’la aralarına mesafe koymazsa partiden ayrılmayı düşünebileceğini söyledi.