Azil Tasarısı Senato’ya Sunuldu

Trump’ın ilk azil yargılamasını Anayasa’da belirtildiği üzere ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts yönetmişti. Ancak Reuters haber ajansına konuşan Senato’dan bir kaynak, görevden olmayan bir başkanın azil davasının senatörler tarafından da yönetilebileceği bilgisini verdi.

Senato’nun 100 Senatörü, Trump’a yönelik suçlamaları değerlendirecek jüri üyesi olarak görev yapacak. Senato’nun vereceği karar, Trump’ın gelecekte yeniden başkanlık yarışına girmesi dahil, her türlü kamu görevi almasını yasaklayabilecek.

Yargılamada savcı görevini üstlenecek olan dokuz Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tasarıyı Senato’ya resmen iletti. Temsilciler geleneksel olarak azil tasarısını ellerinde Senato’ya taşıdı.

1975 yılında göreve gelen 80 yaşındaki Vermont senatörü her iki partinin de Senato’daki en kıdemli üyesi.

Leahy, eski Başkan Donald Trump’ın azil yargılamasını yönetirken yargılamayı Anayasa’ya ve kanunlara uygun, adil şekilde yönetme, anayasal ve yeminli yükümlülüklerimden vazgeçmeyeceğim” dedi.

Bir yardımcısına göre Leahy yargılamayı yönetse bile oy kullanabilecek. Senatörler Senato’da yönettikleri davalarda da oy kullanma hakkına sahip oluyor.

Ancak bazı cumhuriyetçiler bu düzenlemeyi eleştirdi. Senatör John Cornyn, Twitter’dan yazdığı açıklamada “Senatörler bir yargıç ya da jüri üyesi görevini nasıl görebilir?” dedi.

Leahy, Senato’da Başkan Yardımcısı’nın yokluğunda oturumlara başkanlık etme yetkisine sahip. Bu makam Senato’da çoğunlukta olan parti tarafından dönüşümlü olarak üstleniliyor.

Amerikan tarihinde hakkında iki kez azil sürecinin başlatılması kararı çıkan Donald Trump, 2020 yılının Şubat ayında Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato tarafından “görevi kötüye kullanma” ve Kongre’nin görevini yapmasına engel olma suçlamalarından aklanmıştı.