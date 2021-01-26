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Azil Tasarısı Senato’ya Sunuldu

26.01.2021 03:50 | Son Güncelleme:
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Azil Tasarısı Senato’ya Sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi, eski başkan Donald Trump hakkındaki azil gerekçesini içeren tasarıyı Senato’ya resmen sundu

ABD Temsilciler Meclisi, eski başkan Donald Trump hakkındaki azil gerekçesini içeren tasarıyı Senato’ya resmen sundu. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde Trump’ı Beyaz Saray yakınında destekçilerine yaptığı konuşmada isyana teşvik etmekle suçlanıyor.

Yargılamada savcı görevini üstlenecek olan dokuz Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi tasarıyı Senato’ya resmen iletti. Temsilciler geleneksel olarak azil tasarısını ellerinde Senato’ya taşıdı.

Senato’nun 100 Senatörü, Trump’a yönelik suçlamaları değerlendirecek jüri üyesi olarak görev yapacak. Senato’nun vereceği karar, Trump’ın gelecekte yeniden başkanlık yarışına girmesi dahil, her türlü kamu görevi almasını yasaklayabilecek.

Azil duruşmasını Demokrat Senatör Patrick Leahy yönetecek

ABD Senatosu’nda en uzun süre görev yapan Demokrat Senatör Patrick Leahy, eski Başkan Donald Trump’ın 8 Şubat haftası başlaması beklenen azil duruşmasını yönetecek.

Trump’ın ilk azil yargılamasını Anayasa’da belirtildiği üzere ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts yönetmişti. Ancak Reuters haber ajansına konuşan Senato’dan bir kaynak, görevden olmayan bir başkanın azil davasının senatörler tarafından da yönetilebileceği bilgisini verdi.

1975 yılında göreve gelen 80 yaşındaki Vermont senatörü her iki partinin de Senato’daki en kıdemli üyesi.

Leahy, eski Başkan Donald Trump’ın azil yargılamasını yönetirken yargılamayı Anayasa’ya ve kanunlara uygun, adil şekilde yönetme, anayasal ve yeminli yükümlülüklerimden vazgeçmeyeceğim” dedi.

Bir yardımcısına göre Leahy yargılamayı yönetse bile oy kullanabilecek. Senatörler Senato’da yönettikleri davalarda da oy kullanma hakkına sahip oluyor.

Ancak bazı cumhuriyetçiler bu düzenlemeyi eleştirdi. Senatör John Cornyn, Twitter’dan yazdığı açıklamada “Senatörler bir yargıç ya da jüri üyesi görevini nasıl görebilir?” dedi.

Leahy, Senato’da Başkan Yardımcısı’nın yokluğunda oturumlara başkanlık etme yetkisine sahip. Bu makam Senato’da çoğunlukta olan parti tarafından dönüşümlü olarak üstleniliyor.

Amerikan tarihinde hakkında iki kez azil sürecinin başlatılması kararı çıkan Donald Trump, 2020 yılının Şubat ayında Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato tarafından “görevi kötüye kullanma” ve Kongre’nin görevini yapmasına engel olma suçlamalarından aklanmıştı.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin bazıları Trump artık görevde olmadığı için azille yargılanmasına karşı çıkıyor.

Senato’da çoğunluk olan Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer ise Senato’da yaptığı açıklamada “Senato’nun eski başkanları yargılayamayacağı teorisinin başkanlara anayasa tarafından yaptıklarının yanlarına kalması açık kartını verdiği sonucuna varılacağını” söyledi.

Hakkında iki kez azil sürecinin başlatılması kararı alınan ilk başkan olan Trump, aynı zamanda ABD’de görev süresinin dolmasının ardından yargılanan ilk başkan.

Senato’da ise Georgia eyaletinde yapılan son seçim yarışlarının ardından Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in sayısı 50-50 eşit. Ancak karar belirleyici oyu kullanma hakkı Demokrat başkan yardımcısı Kamala Harris’te olduğu için Demokratlar çoğunlukta sayılıyor.

Trump 6 Ocak’ta yaptığı azil gerekçesi olan konuşmasında 3 Kasım seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarını tekrarlamış, destekçilerini Kongre’ye yönlendirmiş, onlara “hırsızlığı durdurun”, “gücünüzü gösterin” “daha güçlü mücadele edin” “çok farklı kurallar kullanın” demişti.

Temsilciler Meclisi’nde 13 Ocak’ta yapılan azil oylamasında 10 Cumhuriyetçi Demokratlar’la birlikte azil için oy kullanmıştı. Trump’ın Senato tarafından suçlu bulunması içinse 17 Cumhuriyetçi’nin oyuna ihtiyaç var.

“Kapsamlı Corona yardım paketi anlaşması 4-6 haftayı bulabilir”

Öte yandan ABD Senatosu bir yandan 8 Şubat haftası başlayacak azil yargılamasına hazırlanırken, diğer yandan Başkan Joe Biden’ın kabinesine atadığı isimlerin onay oturumlarını yürütüyor. Biden’ın bir diğer önceliği de 1,9 trilyon dolarlık bir Corona virüsü yardım paketinin Senato’dan geçirilmesi.

Senato’daki çoğunluk lideri Chuck Schumer Corona virüsü yardımının bir kısmının azil oturumundan önce onaylanmasını beklediklerini ancak kapsamlı bir anlaşmanın onaylanmasının dört ile altı haftayı bulabileceğini belirtti.​

McConnell ne yapacak?

Geçen hafta Trump'ın Kongre baskınında önce destekçilerini "kışkırttığını" söyleyen Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer'in lideri Mitch McConnell ise azil davasında ne yönde oy kullanacağını belirtmedi. Kentucky Senatörü, Cumhuriyetçi Partililer'e, bunun bir vicdan oylaması olacağını söylemişti.

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