Azil Yargılamasında 2. Gün: Cumhuriyetçiler İkna Olmuyor

Başkan Donald Trump’ın görevinden azledilmesi talebiyle yargılandığı Senato’daki oturumların ikinci gününde Demokratlar gerekçelerini sunumlarla anlattı ancak savundukları tezler Cumhuriyetçi senatörleri ikna edemedi. Perşembe günkü oturumda Demokratlar Trump’ın eylemlerinin azledilmesini gerektirdiği tezini, Trump’ın müttefiklerinin ifadelerini kullanarak savundu. Demokrat Partili Kongre üyesi Jerrold Nadler, “Azil işlenen suçların cezası değildir. Azil siyasi sisteme yönelik tehditlerin giderilmesi için vardır ve sadece siyasi yetkililere uygulanır. Hapis cezası ya da para cezası ile değil, siyasi gücü söz konusu siyasi yetkilinin elinden alarak karşılık verir” diye konuştu. Nadler, Trump’ın sıkı destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın, 1999 yılında eski Başkan Bill Clinton’ın azil süreci sırasında, başkanların söz konusu davranış tüzüğe göre suç niteliğinde bir ihlal olmasa bile azledilebileceğini söylediği bir açıklamasını izletti. Nadler, Trump’ın savunma ekibinde yer alan Alan Dershowitz’in 1998 yılında “görevi suistimal”in azil gerekçesi olduğunu söylediği bir açıklamasını gündeme getirdi. Trump’ın 2020 seçimini kazanmak amacıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı’na olası rakibine ilişkin soruşturma açması baskısı yapmasına atıfta bulunan Nadler, “Trump’ın yaptığı “Önce Amerika” değil, “Önce Donald Trump” şeklinde konuştu.

Trump’ın savunma ekibi ise Temsilciler Meclisi’nin öne sürdüğü suçlamaların geçersiz olduğunu çünkü azil gerektiren suçların ceza yasalarını açık şekilde ihlal edilmiş olmasını gerektirdiğini savundu. Savunma ekibi görevi suistimalin, sadece siyasette görüş ayrılıklarına dayanarak başkanlık makamının zayıflatılmasına yol açan “uydurma bir teori” olduğunu öne sürdü. Bazı senatörler Trump’ın beraatı konusunda çoktan kararını verdi Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’daki oturuma ara verildiğinde basın mensuplarına konuşan Cumhuriyetçi senatörlerse iki gündür Trump’ın Ukrayna konusundaki adımlarının görevden alınmasını gerektirdiği konusunda kendilerini ikna edecek bir şey duymadıklarını ifade etti. Bazı senatörler, Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın aklanması konusunda kararlarını çoktan verdiklerini belirtti. Cumhuriyetçi senatörlerin bu görüşleri, ABD siyasi tarihinde hakkında azil soruşturması başlatılan üçüncü başkan olan Trump’ın yargılama sürecinin sonucunda beraat edeceğine kesin gözüyle bakıldığı algısını daha da güçlendirdi.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Braun (Indiana) gazetecilere yaptığı açıklamada, Demokrat Kongre üyelerinin ifadelerinde sürpriz yeni ayrıntı olmaması sebebiyle Trump’ın beraat etmesinden yana oy kullanacağını söyledi. Senatör Braun, “Fikrimi aksi yönde değiştirecek bir bilgi duymazsam, beraat oyu kullanırım” dedi. Demokratlarsa 100 sandalyeli Senato’da 53 sandalyenin sahibi olan Cumhuriyetçiler’in toplanan delilleri tarafsız ve nesnel bir şekilde değerlendirmedikleri konusunda endişelerini dile getirdi. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Demokratlar’ın yargılama sürecinde tanık çağrılması ve yeni delillerin kayda geçirilmesi talebine direniyor. Cumhuriyetçi Graham’den Demokratlar’ın sunumuna “yamalı yorgan” yorumu Yargılama sürecinde savcı konumunda olan yedi Demokrat Kongre üyesi Çarşamba gününden bu yana, azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi ayağında edinilen bilgilerin altını çizmek amacıyla, sunumlarını önceki oturumlarda ifade veren isimlerden alınan video kayıtları ve Trump’ın kendisinin daha önce yapmış olduğu açıklamalardan kesitlerle güçlendirdi.