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Azil Yargılamasında Görgü Tanığı Olmayacak

01.02.2020 02:58 | Son Güncelleme

Amerikan Senatosu Başkan Donald Trump’a yönelik azil yargılamasında görgü tanıklarının çağrılmamasına karar verdi. Senato’nun Trump’ın görevden alınıp alınmaması yönünde iki azil suçlamasıyla ilgili oylamayı Çarşamba günü yapması bekleniyor

Azil Yargılamasında Görgü Tanığı Olmayacak

Amerikan Senatosu Başkan Donald Trump’a yönelik azil yargılamasında görgü tanıklarının çağrılmamasına karar verdi. Senato’nun Trump’ın görevden alınıp alınmaması yönünde iki azil suçlamasıyla ilgili oylamayı Çarşamba günü yapması bekleniyor.

Senato’daki yargılamada görgü tanıklarının çağrılıp çağrılmayacağı, sürecin başlamasıyla birlikte tartışılan konuydu.

Yargılama boyunca Demokratlar görgü tanıklarının dinlenmesini savundu.

Bu konuda bazı Cumhuriyetçilerin Demokratlarla birlikte hareket edip görgü tanıklarının çağrılması olasılığı gündemdeydi.

Ancak önceden Demokratlarla birlikte hareket edebileceği belirtilen dört Cumhuriyetçi senatörden ikisi Lamar Alexander ve Lisa Murkowski’nin, yapılan oylamada görgü tanıklarının dinlenmemesi yönünde oy kullanması nedeniyle Demokratlar istediklerini elde edemedi.

Görgü tanıklarının çağrılması oylaması 49’a karşı 51 oyla reddedildi.

45 Demokrat, 2 bağımsız ve 2 Cumhuriyetçi senatör görgü tanıklarının dinlenmesi yönünde oy kullandı.

Cumhuriyetçi senatörler Mitt Romney ve Susan Collins, Demokrat ve bağımsızlarla birlikte görgü tanıklarının çağrılması yönünde oy kullandı ancak sonuç değişmedi.

Bu sonuçla Cumhuriyetçilerin istediği oldu. Senato’daki azil yargılaması Çarşamba günü Trump’a yönelik suçlamalarla ilgili olarak görevden alınıp alınmayacağı oylamasıyla son bulacak.

Trump’ın görevden alınmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Başkan’ın görevden alınması için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Görgü tanıklarının bile çağrılmadığı yargılamada Trump’ın görevden alınmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Oylama Çarşamba günü yapılacak ancak ondan önce, Pazartesi Senato'da kapanış tartışmaları devam edecek.

Temsilciler Meclisi’nde 18 Aralık’ta yapılan oylamada, Başkan Donald Trump hakkında görevi kötüye kullanma ve Kongre’nin çalışmasını engelleme suçlamalarıyla ilgili olarak azil kararı çıkmıştı.

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