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Azılı hırsız, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

12.01.2021 03:30 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen 1 kişi, kovalamaca esnasında polis aracına çarpınca yakayı ele verdi.Edinilen bilgiye göre olay saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen 1 kişi, kovalamaca esnasında polis aracına çarpınca yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen M.E., Gaziemir ilçesinden 35 TK 453 plakalı Tofaş marka aracı düz kontak yöntemiyle çalarak kaçtı. Otomobil sahibinin durumu polis ekiplerine ihbar etmesi sonucu polis ekipleri aracın bulunması için kent genelinde çalışma başlattı. Polis ekipleri devriye sırasında çalınan aracı Gürçeşme semtinde seyir halindeyken fark etti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Bir süre devam eden kovalamacada M.E. isimli şüpheli, çıkmaz sokağa girdi. Arkasından gelen polis otosu da sokağa girince geri manevra yapmaya çalışan M.E., polis otosuna çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri M.E.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Araç içerisinde hırsızlıkta kullanılan malzemeler bulundu
Hırsızlıktan çok sayıda aranması olduğu tespit edilen M.E., polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, otomobilde yapılan incelemede, hırsızlıkta kullanıldığı düşünülen malzemeler ve bir adet bıçak bulundu. Polis aracı ve çalıntı otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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