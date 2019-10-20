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Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Mehmetçik'e dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 13:26 | Son Güncelleme

Mardin Deyrülzaferan Manastırı'nda düzenlenen ayinde Türkiye’deki azınlık cemaatlerinin temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerin selameti ve Suriyelilerin vatanlarına kavuşabilmesi için dua etti, destek mesajları okudu - Metropolit Saliba Özmen: - "Barış Pınarı Harekatı'nın, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde barışın ve huzurun egemen olmasına vesile olması en içtenlikli temennimiz ve samimi duamızdır"

MARDİN (AA) - Mardin Deyrülzaferan Manastırı'nda düzenlenen ayinde Türkiye'deki azınlık cemaatleri temsilcileri, Mehmetçik için dua etti.

Merkez Aruklu ilçesindeki tarihi Deyrülzaferan Manastırı'nda Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söylendi.

Süryani Kadim, Süryani Katolik, Keldani Rum, Ermeni ve Musevi ruhani liderlerin katıldığı ayinde Türk
Silahlı Kuvvetlerinin terör unsurlarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerin selameti, ülkenin bekası ve savaş mağduru Suriyelilerin sağ salim
vatanlarına kavuşabilmeleri için toplu dua edildi.

Metropolit Saliba Özmen ayin sonunda yaptığı açıklamada, evrensel bir ilkenin ve insani bir ışığın etkisiyle toplumsal barışı, istikrarı, huzuru yüceltmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Barışın bütün halkların, inançların, kültürlerin geleceği için hayati önem taşıdığını aktaran Özmen, şöyle konuştu:

"Barış Pınarı Harekatı'nda vatanları uğruna şehit düşen vatan evladı askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu bağlamda, Barış Pınarı Harekatı'nın, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde barışın ve huzurun egemen olmasına vesile olması en içtenlikli temennimiz ve samimi duamızdır. Barış için didinenlere ve barışı sağlayanlara vadedilen mutluluğa nail olmak için küresel barış ve bölgesel istikrar için lütfen katkılarımızı ve dualarımızı esirgemeyelim."

Keldani Rum, Ermeni ve Musevi ruhani liderlerinin de destek mesajı okuduğu ayine Turabidin ve Midyat Süryani Ortodoks Metropoliti Samuel Aktaş, İstanbul Ankara ve İzmir Süryani Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Ortodoks Metropoliti Melki Ürek, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Ortodoks Ermeniler Ruhani Lideri Değabah Sahak Episkopos Maşalyan ile Rum, Musevi ve Keldani din adamları katıldı.

Ayini Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Artuklu Ünivesitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'nın da arasında yer aldığı çok sayıda kişi izledi.

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