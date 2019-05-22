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Azınlık kanaat önderleri "birlik fotoğrafını" yorumladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin: - "Bu gibi diyalogların, el sıkışmaların sık sık olmasında yarar olduğuna inanıyoruz" - Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu: - "Sadece böyle durumlarda değil, her zaman liderlerin bir araya gelmesi lazım"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyasi parti liderlerinin Samsun'da gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'nde aynı fotoğraf karesinde birlik görüntüsü vermesine ilişkin, "Bu gibi diyalogların, el sıkışmaların sık sık olmasında yarar olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Azınlık kanaat önderleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ndeki fotoğraf karesini AA muhabirine yorumladı.

İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye’nin birliği, huzuru ve barışı için dini bir lider olarak dua ettiklerini söyledi. Ülkenin birlik ve huzurunun, Türkiye’de yaşayan herkes için çok önemli olduğuna değinen Çetin, özellikle parti liderlerinin bir arada olup diyalog halinde bulunmalarının ve el sıkışmalarının ülke adına çok yararlı olduğunu ifade etti.

Çetin, "Etrafımıza baktığımızda Orta Doğu’da, dünya genelinde maalesef savaşlar, çok üzücü olaylar oluyor. Ülkemiz hassas, zorlu bir dönemden geçiyor. Bu durum, tüm ülkede yaşayan vatandaşlarımızı olumlu yönden etkiler. Bu gibi diyalogların, el sıkışmaların sık sık olmasında yarar olduğuna inanıyoruz. Bizim bir Türkiye’miz var. Türkiye için hepimizin canı, yüreği atıyor." ifadelerini kullandı.

"Birlik fotoğrafı"nın hem ülke içerisinde hem de ülke dışından bakıldığında önemli bir anlam taşıdığını belirten Çetin, "Hepimize görev düşüyor. Birlik beraberlik için çaba harcamamız, dua etmemiz gerekiyor." dedi.

- "Bu fotoğraf karesinin Türkiye açısından büyük önemi var"

Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ise parti liderlerinin bir araya gelerek fotoğraf çekilmesinin güzel bir mesaj olduğunu ifade etti. Şirinoğlu, "Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Dışarıdan Türkiye’yi bir şekilde sıkıştırmaya çalışıyorlar, tarih boyunca yaptıklarını yeniden yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bu fotoğraf karesinin Türkiye açısından çok büyük önemi var. Sadece böyle durumlarda değil, her zaman liderlerin bir araya gelmesi lazım." diye konuştu.

19 Mayıs'ın çok güzel kutlandığını dile getiren Şirinoğlu, liderlerin kendi partilerinin çıkarları için değil ülkenin menfaatini düşünerek bir araya gelmesinin faydalı olacağını ifade etti.

Şirinoğlu, "Ülkede bir sıkıntı varsa bu görüntünün daha sık olması lazım ve bir araya gelip sıkıntıları beraber çözmelerinde fayda var. Liderlerin Türkiye için el ele olmasında fayda var. Bu durum bizi de memnun etti. Bu birliktelik sırf fotoğrafta kalmamalı, ülkenin geleceği için beraber konuşulmasında fayda var." şeklinde konuştu.

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Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksino

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