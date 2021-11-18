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Aziz 3. yeni bölüm ön izleme sahnesi! Aziz ve Dilruba'nın aşk dolu anları

18.11.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Aziz'in 3. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Aziz ve Dilruba'nın yüzleştiği sahnede Dilruba, Aziz'den Efnan için yaptıklarının hesabını sorarken ikili arasında gerilim yükseliyor. Dilruba, öfkesine hakim olamazken Aziz, aniden Dilruba'yı öpüyor. Aşk dolu dakikaların yaşanacağı yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 19 Kasım Cuma akşamı 3. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

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AZİZ'İN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

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Aziz'in adaletsiz düzeni değiştirmek adına babasının atölyesini yeniden açmaya karar vermesi, şehirde büyük yankı uyandırır. Hatta şehrin de ötesinde, başkentte. Fransızların atölyeyi açmak için Aziz'den istedikleri para ise beklenmedik bir yaraya çare olmak zorunda kalır. Aziz atölyesini açamamakla karşı karşıyadır.

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Peki, Aziz yüklü miktardaki parayı bulabilecek mi? Tüm engellere rağmen Aziz, ona inananlarla yürüyebilecek midir? Dilruba ve Aziz arasındaki yaşananları gören Maksude Payidarların evinde büyük bir krize neden olur.

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Sıtkı tarafından kaçırılan Efnan ise zorla evlendirilmek üzeredir. Aziz'in Efnan'ı kurtarmak için ödemeyi göze aldığı bedel ise bu sefer ağır olacaktır.

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Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Murat Yıldırım
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