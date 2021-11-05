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Aziz dizisi nerede çekiliyor? Aziz dizisi ne zaman başlayacak?

05.11.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Aziz dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle her hafta cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Aziz dizisinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte merak edilenler...

Aziz dizisi nerede çekiliyor? Aziz dizisi ne zaman başlayacak?

Aziz dizisinde Murat Yıldırım "Aziz Payidar" rolüne hayat verecek. Söz konusu dizide "Aziz"in hayatı ekran önüne gelecek. 5 Kasım 2021 (bugün) Show TV ekranlarında ilk bölümüyle 20.00'da yayınlanacak olan Aziz dizisi farklı illerde çekiliyor. İşte merak edilenler...

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aziz dizisinin çekimleri Antakya, Sakarya ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Aziz dizisi nerede çekiliyor? Aziz dizisi ne zaman başlayacak?

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Aziz Payidar karakteri Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğludur ve refah içinde yaşam sürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürünce Aziz'in hayatı değişir. Doğduğu yeri, aşkını, sahip olduğu her şeyi bırakmak zorunda kalır. Öldü zannedilirken geri dönüşü herkese sürpriz olur. O saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Aziz dizisi nerede çekiliyor? Aziz dizisi ne zaman başlayacak?

AZİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Murat Yıldırım
  • Damla Sönmez
  • Simay Barlas
  • Ahmet Mümtaz Taylan
  • Fırat Tanış
  • Güven Murat Akpınar
  • Eren Hacısalihoğlu
  • Suzan Kardeş
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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım
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