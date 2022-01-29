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Aziz dizisi nerede çekiliyor? Aziz dizisinin konusu nedir?

29.01.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’nin yeni tarihi dizisi Aziz dün akşam 11. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrolünde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan ve Simay Barlas gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım hakkında pek çok nokta merak edilip araştırılıyor. Merak edilen konular arasında da Aziz dizisinin nerede çekildiği yer alıyor.

Aziz dizisi nerede çekiliyor? Aziz dizisinin konusu nedir?

Başarılı ve usta kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Aziz dizisi her hafta Cuma günü izleyicisi ile buluşuyor. Dönem dizisi olan Aziz, yayınlandığı günden bugüne keyifle izlenmektedir. Diziyi büyük bir merakla izleyenler, Aziz dizisinin nerede çekildiğini de araştırıyor.

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aziz, her hafta birbirinden heyecanlı bölümüyle ekrana geliyor. Dizide yer alan şehir çarşıları, konakları, tarlaları ve arada yer verilen çöl sahnelerinin bazıları platodan oluşmaktadır. Aziz dizisinin çekimleri İstanbul, Sakarya ve medeniyetler beşiği Antakya’da gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte, İstanbul’daki sahneler, kurulan özel platolarda çekiliyor. Dizinin çekimlerine 3 ay süren özel bir hazırlık sürecinden sonra başlanmıştır.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi bir anda değişir. Aziz, doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba da amcası Galip Payidar’ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. Geri dönüp biricik aşkıyla evlenme hayali kuran Aziz büyük bir hayalkırıklığı yaşar. Yıkık durumda olan am her şeyi Aziz'in yardımına Efnan koşar.


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Murat Yıldırım
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