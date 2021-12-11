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Aziz, dünyaca ünlü diziye benzetildi! Sosyal medyada yıkıldı

11.12.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Murat Yıldırım, Simay Barlas ve Damla Sönmez’in paylaştığı Aziz dizisinin İngiliz yapımı Poldark’a benzerliği sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Sosyal medyada da gündem olan dizi için "Zaman, oyuncular ve mekan Poldark'ın aynısı" yorumunu yaptı.

Aziz, dünyaca ünlü diziye benzetildi! Sosyal medyada yıkıldı

Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisini izleyenler BBC'nin klasikleşmiş dizilerinden biri olan Poldark'a benzetti.

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış ve Güve Murat Akpınar gibi isimlerin paylaştığı Aziz dizisi Show TV'de izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 6. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Aziz dizisinin konusu dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi.

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BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Birçok elementin tıpatıp aynı olduğu, sadece ülkelerin değişik olduğu söylenen dizide karakterlerin benzerliği ve köpek sahibi olunması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada da gündeme gelen benzerlikler için "Poldark'ın aynısı" yorumları yapıldı.

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AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

1930larda Antakya daha Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı değildir ve Fransa'nın hakimiyeti altındadır. Antakya'nın en büyük halı üreticisi olan Payidar ailesinin soyu Osmanlılara kadar uzamaktadır ve Antakya'nın en asil ve en saygı gören ailesidir.

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Ailenin huzuru, Aziz'in (Murat Yıldırım) Fransız güçleri komutanı Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Andre'yi (Doğanay Ünal) öldürmesi sonucu tamamen değişmektedir. Aziz, doğduğu toprağı, sevdiği insanları ve sevdiği işini geride bırakıp kaçar. İki yıl sonra geri dönen Aziz, çok başka bir şehir bulur karşısında. Eski, artık varlığını yitirmiştir. Yeni bir Antakya vardır gözünün önünde. Sevdiği kızla birlikte olmak için çabalama mücadelesi Aziz dizisinin konusu olacaktır.


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