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Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye’de kaçıncı oldu?

04.05.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla ünlenen ve yarışmada okuduğu ‘Isabel’ şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aziz Kiraz’ın macerası böyle başladı. Hadise’nin takımına dâhil olan Aziz Kiraz, finale kadar yükselmeyi başardı…

Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye’de kaçıncı oldu?

Hadise’nin, ‘Minik starım’ dediği Aziz Kiraz, O Ses Türkiye finalinde Gökhan ve Hakan'ın takımından Emre Sertkaya ile yarıştı. Yapılan oylamanın ardından ikinci oldu. Sonra ilk singleını çıkaran Aziz Kiraz, YouTube’da hatırı sayılır bir izlenme oranına ulaştı.

AZİZ KİRAZ KİMDİR?

Henüz 17 yaşındayken katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında Isabel şarkısını okuyarak gönüllerde taht kuran Aziz Kiraz, 1997’de Erzurum’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim alan Aziz Kiraz, İstanbul’da yaşıyor.

20 Ekim 2015’te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında, performansıyla jürinin dikkatini çekmeyi başaran Aziz Kiraz, Ebru Gündeş şarkılarını çok sevdiğini söyledi. Hadise’nin takımına dâhil olan Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya’ya kaptırdı.

O dönem Murat Boz'un haricinde üç jüri üyesinin de yarışmacıları finale kalmayı başardı. Finalistlerin birinci olabilmek adına birbirleriyle yarıştığı gecede ilk elenen Ebru Gündeş'in takımından Tankurt olmuştu. Sonrasında yarışmaya veda eden ikinci isim Gökhan ve Hakan'ın takımından Türkan olmuştu.

Finalde son ikiye Hakan-Gökhan'ın takımından Emre Sertkaya ile Hadise'nin takımından Aziz Kiraz kaldı.

SEMPATİK TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Hadise, kendisi için ‘minik starım’ yakıştırmasını yaparken, Aziz Kiraz’la çok eğlendiğini söyledi. O Ses Türkiye'nin 2 Kasım 2015 akşamı yayınlanan bölümünde, devamlı Ebru Gündeş şarkıları söyleyen Aziz Kiraz, performanslarında yaptığı hataların ardından Gündeş'ten özür diledi.

Ebru Gündeş de Aziz Kiraz ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? O Ses Türkiye’de kaçıncı oldu

'ALBÜM YAPILMASI LAZIM'

Sosyal medyada ünlüler Aziz Kiraz'ı yarışmanın favorisi olarak gösterirken, Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay ise yarışmacıyla ilgili Twitter'da, "O Ses Türkiye'de favorim, Aziz Kiraz. Aziz Kiraz aynı kıyafet ve aynı şarkılarla yarışmadan yarışmaya koşuyor. Yapımcıların bu çocuğa albüm yapması lazım." yorumlarını yaptı.

BAŞKA HANGİ YARIŞMALARA KATILDI?

Aziz Kiraz, Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adındaki yarışmaya da katılmış fakat birinci olamamıştı.

Aziz Kiraz, Efso adındaki single'ını 1 Eylül 2016’da piyasaya sürdü. Efso single'ının söz ve müziğini Alper Narman ve Onur yazdı. Klibinin yönetmenlik koltuğunda ise Jülide Güngör oturdu. Youtube'daki hit sayısı 2.5 milyona ulaştı.

AZİZ KİRAZ VE ALEYNA TİLKİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

Aziz Kiraz ve Aleyna Tilki'nin pek çok ortak yanı bulunuyor. Henüz 14 yaşındayken Yetenek Sizsiniz'de büyük beğeni toplayan Aleyna Tilki gibi Aziz Kiraz da Acun Ilıcalı'nın programı 'O Ses Türkiye'de yeteneğini gösterdi.

Aynı dönemlerde 16 yaşında sahneye çıkan Aleyna Tilki çok fazla eleştiri almıştı. Aziz Kiraz da tedbirli yaklaşarak, sahneye çıkmak için 18 yaşını bekledi. İlk defa bir mekanda 4 Kasım 2016’da sahne aldı.

Aleyna Tilki, 'sevgili arkadaşım' dediği Aziz Kiraz'ı sahnede destekledi.

Sıkı bir dostlukları olduğu bilinen Aleyna Tilki ile Aziz Kiraz için sosyal medya, iki genç şarkıcıyı birbirine rakip gösteriyor. İkilinin seslerini karşılaştıran takipçiler daha şimdiden ikiye bölünmüş halde.


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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Aleyna Tilki Hadise
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