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Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

'AK Parti’ye geçebilir' iddialarına ilişkin ilk defa bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Sadece AK Parti değil hiçbir partiye geçme düşüncem yok; ama böyle bir şeyin yakıştırılması bir siyasetçiye, ne anlam ifade eder onu da bilmiyorum” dedi. Başkan Kocaoğlu, “Bırakmama kararını alsaydım, beni CHP Genel Başkanı ve Genel Merkezi çok büyük olasılıkla aday gösterirdi, adım kadar eminim” diyerek net bir çıkış yaptı.

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, siyaseti bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu. Özellikle Ankara kulislerinde ‘AK Parti’den aday olursa İzmir’de tüm hesaplar değişir’ yönündeki söylentiler, Kocaoğlu’nun başka bir partide siyaseti sürdürüp sürdürmeyeceği akıllara düştü. Başkan Kocaoğlu ise o iddialara yanıt vererek, nasıl bir belediye başkanı istediği konusunda da açıklamalarda bulundu.

Bir siyasetçi için ‘AK Parti’ye ya da başka bir partiye geçer mi’ yönündeki söylemlerin ne anlam taşıdığını anlayamadığını belirten Aziz Kocaoğlu, “Hiçbir partiye geçmiyorum, geçmem de. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi’nden de bir rahatsızlığım yok. Ben 4-5 yaşlarımda, çocukluğumda CHP’nin ilçe kurullarında maskot olarak dolaşmış bir adamım ve uzun yıllardır partiden karınca kararınca siyaset yapıyorum. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi değil hiçbir partiye geçme düşüncem yok; ama böyle bir şeyin yakıştırılması bir siyasetçiye, ne anlam ifade eder onu da bilmiyorum” dedi.

"BIRAKMASAYDIM ADAY GÖSTERİRLERDİ"

Eğer yeniden aday olsaydı yeniden seçileceğine dikkat çeken Kocoğlu, “Ama şunu söylemeliyim; ben eğer belediye başkanlığına devam edecek olsaydım, o kararı vermiş olsaydım, bırakmama kararını alsaydım, beni CHP Genel Başkanı ve Genel Merkezi çok büyük olasılıkla aday gösterirdi. Bundan adım kadar eminim. İzmirli hemşehrilerimizin teveccühüyle, hele ki 1 Ekim’de bırakma kararı aldıktan sonra bunu sahada daha çok gözlüyorum, büyük bir teveccühle belediye başkanı seçerlerdi” ifadelerini kullandı.

Siyaseti seçilme noktasında bıraktığını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, “Benim belediye başkanlığını bırakmam siyasette bir daha seçilme noktasında gelmemek üzere siyaseti bırakmam. Yani bir milletvekili vs. gibi şeyler düşünmüyorum. Siyaset ile yine uğraşacağım. 15 sene İzmir gibi büyük bir kente belediye başkanı yapan hem hemşehrilerime hem partime mutlaka çalışacağım. Ama hiçbir zaman seçilecek noktada olmadan, sadece katkı koymak, destek olmak için siyasetle uğraşacağım. Onun dışında aileme hiç zaman ayırmadım. Aileme, çocuklarıma, torunlarıma zaman ayıracağım. Onun için bırakıyorum. 15 senenin yeterli olduğuna inanıyorum, başka bir arkadaşın bu bayrağı alıp, daha da ileriye götürmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Siyasetin, belediye başkanlığının meslek olmadığına inanıyorum. Bundan dolayı ailemle beraber, çocuklarımla beraber 15 yılın sonunda bırakma kararı aldım. Bu kararda bir elastikiyetim söz konusu değil” diye konuştu.
2019 Mart ayındaki seçimlerde kendisi adaymış gibi daha da fazla çalışıp, partisinin yerel iktidarının sürmesi için var gücüyle çalışacağını ifade eden Kocaoğlu, bayrağı CHP'li belediye başkanına bırakmayı amaçladığının altını çizdi.

"BEN BU KARARI KOLAY VERMEDİM"

Belediye başkanlığını bırakma kararı zor verdiğini de paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Yolda, izde, pazarda, kafede, nerede görürlerse gelip hiç mi dönüşü olmadığını soruyorlar. Yok. Bu bir karar, bu kararı ben kolay vermedim. Bunun gerekli olduğuna inandım. Ben şuna inanıyorum; bizim ülkemizde ve kentimizde siyasetle uğraşmayan, siyasete soğuk bakan ama bizim jenerasyonda, bugün siyaset yapan jenerasyondan çok daha yetenekli, yönetim kapasitesi olan, dünyayı tanıyan, birçok özel sektörde başarılara imza atmış ve bizlerin yetiştirdiği gençlerimiz, çocuklarımız var. Onların siyasete girmesi, onların önünün açılması ve bugün hayatın içinde olan neslin, yaş gurubunun hem özel sektöre hem de devlete gittiği zaman tanıdığı birçok arkadaşının olduğu bir hayatın içindeki neslin kenti yönetmesinde yarar olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kentte samimi ve kenti tanıyan bir kişinin belediye başkanı olmasına işaret eden Başkan Kocaoğlu, "Ben 50- 55 yaşına kadar ama özel sektörde ama kendi işimi yaparken İzmir’de, nereye gidersem gideyim resmi dairelerinden tutun bankalara varıncaya kadar, hangi kuruma gidersem gideyim, mutlaka okuldan, üniversiteden, sınıftan, yurttan bir arkadaşımın ‘Ooo Aziz hoş geldin’ diye karşılardı. O insanların, bu yapıdaki insanların kenti yönetmesini, artık onlara devretmemiz gerektiğinin bilinciyle ben bu kararı verdim” dedi.

İHA

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Aziz Kocaoğlu ak parti CHP yerel seçim seçim 2019

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