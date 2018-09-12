Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim

Konuk olduğu programda siyasete dair mesajlar veren Kocaoğlu, ülkeyi, insanları, kenti sevdiğini ve belediye başkanlığı ile siyaseti bunun için yaptığını aktardı. CHP’yi sevdiğini söyleyen Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi: “Partimin belli konularda siyaset üretememesinin, ülke sorunlarına çözüm bulamamasının benim üstümde bir tahribatı var. Rahatsız ediyor tabii. Bakın Amerika’ya karşı, Rusya’ya karşı, herhangi bir ülkeye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteklenmesi son derece doğru. Bunu CHP Genel Başkanımız da yaptı. Biz de Afrin’e girmenin zorunlu olduğunu söylemiştik. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi dış politikada hata yaptığında, nedeniyle niçini ile hatanın sonuçlarının ülkeye ne zarar vereceği ve bundan kaçınmak için neler yapılması gerektiğine yönelik politikalar üretilmesi ve bunların kamuoyuyla paylaşması gerekiyordu. Doğru çözümler üretmeden konuşmanın anlamı yok. Ekonomik sıkıntıya ilişkin açıklamalar yapılıyor. Tamam, doğru. Ama sen bu modelin karşısına başka bir model koydun mu? Sen karşısına bir model koysan ve ‘biz bunları önerdik ama merkezi hükümet bunu dinlemedi. Dinleseydi bunlar başımıza gelmeyecekti. Ama madem geldi ve ülkemiz, insanımız zarar görüyor; o halde ülkemizin yanındayız’ dedin mi? İkincisini hep söylüyor CHP, ama birincisi yok. Siz önce güvenecek bir duruş ve yol haritası belirleyeceksiniz, insanlar güvenecek ve oy verecek. Sonra iktidar olacaksınız ve söz verdiğiniz, insanları ikna ettiğiniz yol haritasını da uygulayarak ülkenin sorunlarını çözmeye çalışacaksınız. Bugün ülkenin sorunları ortada. Dış politika, ekonomi politikaları. Başımıza ne geldiyse bunlardan geldi. Sen ona alternatif ürettin mi? Yok! ‘Terör Parlamento’da çözülecek.’ İyi de nasıl çözülecek? Bir yol haritası belirlemek gerekiyor. Terör bizi paçamızdan çeken en önemli faktörlerden biri.”

‘HALKIN SEÇTİĞİ BİR NUMARALI YEREL YÖNETİCİYİM’



Başkan Kocaoğlu, “Genel Başkan ile bu konuda bir diyaloğunuz olmadı mı? sorusuna da “Sayısızca oldu. Bu söylediklerimi kendisiyle de paylaştım. Cumartesi etkinliklerinde de kamuoyuna söyledim. 3-4 sene öncesine kadar genel politika ile ilgili özellikle konuşmuyordum. Son dönemde dayanamadığım için konuşuyorum” dedi. CHP’nin seçimlerde istediği sonuçları elde edememesinin nedenlerini sıralayan Aziz Kocaoğlu, “Bu işler kadroyla olur. Bunu Türkiye’de yapabilecek, CHP’ye oy verenlerin, üyelerin, inananların içinde çok büyük bir kitle var. Ama bu insanlar siyasetle uğraşmıyor. Onun çeşitli gerekçeleri var. Bu insanları siyasete sokamasanız da en azından birikimlerinden istifade etmek gerekir” şeklinde konuştu. MUHARREM İNCE İLE İLGİLİ SORUYU YANITLADI



Başkan Kocaoğlu, “9 Eylül’de Muharrem İnce ile yan yana olmanız ve adaylık hakkında henüz açıklama yapmayışınız çok konuşuldu. Siz ne diyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Önce ben aday adayı olup olmayacağıma karar vereceğim. Olacaksam, ön seçime gideceğim. İstenirse temayül yoklaması, eğitim yoklaması yapılabilir. Bu tamamen genel merkez takdiridir. Ben siyasette 15 senedir CHP’nin 1 numaralı kamu koltuğunda oturuyorum. İstanbul ve Ankara’da seçilmiş başkanlar da istifa edince, şu anda Türkiye’de ‘halkın seçtiği bir numaralı yerel yöneticiyim’ ben. Mart sonuna kadar da bu etiketi taşıyacağım. Adamcı siyaset yapmadım. Yapmam da. Ne Baykalcı, ne Önder Savcı, ne Kılıçdaroğlucu, ne Muharrem İnceci oldum. Ben ülke yararına iş yapıyorsam destekle. Yapmıyorsam destekleme kardeşim. Adamcı siyaset toplumu ve partiyi farklı yerlere götürür. İlkeler önemli. Doğruda birlik, ilkede birlik olmalı. Ben ülkem için siyaset yapıyorum, CHP’de yapıyorum. Başka adaylar olursa ve eğer ben adaysam, yarışım sürer. Değilsem zaten yarış olmaz.”