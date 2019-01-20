Aziz Kocaoğlu'ndan flaş 'Tunç Soyer' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tarihi Asansör'de düzenlediği basın toplantısında, başkanlığı dönemindeki, yatırımları ve hizmetlerini anlattı. Yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Kocaoğlu, özellikle raylı ulaşım alanında yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Önümüzdeki yerel seçimde aday adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaoğlu, 1 Ekim'de aday olmayacağını açıkladığını anımsattı. Kocaoğlu, "27 Kasım'da da Nihat Zeybekci'nin adaylığı kesinleşti. Bugün iki aya yakın bir süredir Nihat bey sahada ama bizde daha ilçe başkanları ve büyükşehir belediye başkan adayı belli değil. Bu bir dezavantaj. Rakibin durumuna göre tarihi belirlemekte büyük bir fayda var." dedi.

Kocaoğlu, aday olmayacağını açıkladığı tarihten bu yana süreci sorumlukla izlediğini, hiç bir zaman kişilerle iş birliği içinde olmadığını belirtti.

Genel başkan adaylığı ve milletvekilliğini düşünmediğini ifade eden Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"71 yaşını sürdürüyorum. Aday olmamayı açıkladığımdan bu yana geçen 3,5 ayda öğrendiğimi, 70 senede öğrenmediğimi bugün farkına varmış durumdayım. Benim İzmir'e karşı borcum var. İzmir'de en uzun belediye başkanlığı yapan kişiyim. Bu kadar problem olmasıydı aday olmayacaktım. Ama İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım. İkinci olarak partime olan sorumluğundan dolayı. Partimin en fazla oy aldığı yerlerden birinde ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımız atmosferi gördüğüm için aday adayı olma kararı aldım. En önemlisi de ben bu kentte yaşayacağım. Her şeyim bu kentte. Bu kentte bir başarısızlık olursa bunun faturası bana çıkacaktır. 'Sen aday olsaydın böyle olmayacaktı. Sen elini taşına altına koysaydın böyle olmayacaktı' diye bu kenti bugünkü halimle yaşayamayacağımı hissettim. Bunun ağırlığı altında ezileceğimi hissettim. 71 yaşımdan sonra bu kenti terk etmek gibi durumum olmadığına göre elime taşın altına koymak gerektiğini düşündüm. Bütün mesele budur."