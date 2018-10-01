Aziz Kocaoğlu Yeniden Aday Olmayacak

İzmir'de 14 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Aziz Kocaoğlu 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Kocaoğlu altı ay sonra yapılacak yerel seçimlere ilişkin kararını Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. 2014 yılından bu yana görevi sürdüren Aziz Kocaoğlu, “31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir" dedi.
“Değişimde ısrarcıyım”
Görev süresi içinde İzmir’e yapılan hizmetleri anlatan Kocaoğlu, İzmir’i model bir kent haline getirdiklerini söyledi. Kocaoğlu, 24 Haziran seçimleri sonrasında CHP Genel Merkezi’ne yönelik değişim çağrısı yaptığını hatırlattı ve “O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkeler” dedi.
Kocaoğlu, aday olmama kararını 2014 yerel seçimleri öncesinde verdiğini ve bunu CHP Genel Başkanı'yla da paylaştığını söyledi. Bir önceki yerel seçimlerde AK Parti’nin Binali Yıldırım’ı aday göstermesi üzerine bu kararından vazgeçtiğini söyleyen Kocaoğlu, “Partimin İzmir’deki başarısını sürdürmek için bu meydan okumayı yapmak zorundaydım” diye konuştu.
“Amacım arkadaşlarımıza seçime hazırlanma süresi vermek”
Kocaoğlu, “Kararımı altı ay önce açıklamamdaki asıl neden yeni arkadaşlarımıza seçime hazırlanmak için yeterli süreyi verebilmektir” dedi. Yerine aday gösterilecek isim konusunda da Kocaoğlu şunları söyledi:
“Genel merkezimizin liyakati, adalet, hak hukuk kavramlarını her şeyin üstünde tutarak, İzmirli'nin malını gözü gibi koruyacak, İzmir’in parasını harcarken kendi parasını harcarmış gibi düşünecek, İzmir’in hakkını savunurken gözünü daldan budaktan esirgemeyecek bir ismi seçeceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum”.
İzmir ve ilçelerinde belediye başkanlıklarına aday gösterilecek isimleri CHP Genel Merkezi’nin belirleyeceğine işaret eden Kocaoğlu, “Fikrimiz sorulursa açık yüreklilikle geçmişte olduğu gibi açıklarız. Ne kadar dikkate alınır ne kadar alınmaz, fikrimiz sorulur mu sorulmaz mı o konuda bir şey söylemiyorum” dedi.
“Gerektiğinde zirvedeyken bile bırakmak gerekiyor”
Kimseye kırgın olmadığını kaydeden Kocaoğlu “Bırakmasını bilmek gerektiğini, siyasetten başka bir yaşam olduğunu, gerektiğinde devretmek gerektiğini biliyorum. Bu konuda da örnek bir davranış sergilediğim için kendimi mutlu hissediyorum. Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Gerektiğinde zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
2004 yerel seçimlerinde Bornova Belediye Başkanı seçilen Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Piriştina’nın 15 Haziran 2004’te ölmesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından bu göreve seçilmişti. Kocaoğlu 2009 yerel seçimlerinde yüzde 56, 2014 yerel seçimlerinde ise yüzde 49,6 oy alarak tekrar seçilmişti.
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